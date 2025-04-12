快訊

出門帶傘！鋒面傍晚抵達 雲林以北今晚嚴防大雷雨、雷擊

復出失敗！宥勝宣布「永不出現」…認低估自己的負面影響

生魚片可能藏「隱形殺手」！4方法避免吃下蟲卵

2年前停保…男回台得知要補繳「1萬2健保費」斥搶錢 醫曝真相：很賺了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位長年居住上海的台灣男性不滿，為何近日回台後，收到需補繳1萬2千元健保費的通知。聯合報系資料照片
一位長年居住上海的台灣男性不滿，為何近日回台後，收到需補繳1萬2千元健保費的通知。聯合報系資料照片

衛福部於去年12月23日起廢止健保的「停復保」制度，凡擁有中華民國戶籍的旅外國人，即使出國超過6個月，仍需繳納保費。ICU醫生陳志金近日在臉書分享，一位長年住在上海的台灣男性，在2年前停掉了台灣健保，近日又打算回台恢復健保，但得知需補繳1萬2千元的積欠健保費後，便質疑政府在搶錢。

陳志金表示，該男子稱某次他入境台灣時，便被「莫名」自動續保了，並埋怨政府並未給予通知，「這個就是健保在去年12月23日廢止的停復保政策，他可能沒注意到，才會這麼生氣」。

陳志金認為，補繳健保費本就合理，反而是過去出國停保就不必繳費的「停復保」政策不恰當，讓他們賺到了。他解釋，過去國人只要出國6個月以上，就可申請健保停保，不需再繳健保費，只要再次入境後復保，即可馬上就醫使用健保資源，且不必回溯繳費，部分長年居住國外、申請停保的台灣人便藉此回台使用健保，過去也引起不少爭議。

至於為何廢止該項政策，陳志金說明，事件由來要從一位李女士的案例說起。

一位在台灣有戶籍的李女士長期旅居國外，每年只有農曆新年時會返台，在短暫停留後即出境，而在接到健保局通知要繳交合計2個月、共1498元的健保費時，李女士心生不滿，指出自己沒有要用健保，卻在一回台時就「自動復保」，相當不合理。

李女士決定和健保局（署）打官司，敗訴後，她不服，經審議、訴願、行政訴訟駁回，向大法官聲請釋憲，結果憲法法庭判決「停復保」制度違憲，要求修法，最後健保署決定不修法，乾脆將原本的停復保制度廢掉。陳志金指出，目前約有21萬國人停保，若這些人仍持續繳納保費，換算後，健保保費每年將增加23億元的收入。

陳志金也整理了4項針對旅外國人繳納健保費的重點：

1. 有中華民國戶籍者就要繳健保費，沒戶籍者不必繳納。

2. 出國2年內，因仍有戶籍，所以要持續繳費，回國也可以馬上使用健保。

3. 由於戶籍法規定，國人出境2年以上，戶籍就會被遷出，出國2年以上但未滿4年者，即免繳健保費，回國時可馬上再投保，繳健保費使用健保。

4. 出國4年以上，因無戶籍所以免繳健保費，回國後需住滿6個月，才能再投保、享有健保福利。

陳志金指出，文章開頭提及的男性雖然認為補繳1萬2不合哩，但實際上仍是「賺到了」，他只需要繳納上次入境復保後的健保費，過去停保的部分無須回溯補繳。

保費 健保署 健保費 衛福部 陳志金

延伸閱讀

病況穩定住院擬健保不給付 邱泰源：相信沒人想一直住院

薪資公開才能跟健保合作？ 醫界炸鍋批健保署「霸道」

員工投保薪資未達標 健保署擬「解除」醫療院所特約

「對無法救治疾病拼湊一個圓滿」 醫師憶安寧病房 ：曾猶豫清醒時拔管

相關新聞

莎倫娜號郵輪延後回台補償方案50美元 有旅客不滿意擬告消基會

義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪，因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日回台，今天上午7時搭載3387旅客返回基隆港。有...

2年前停保…男回台得知要補繳「1萬2健保費」斥搶錢 醫曝真相：很賺了

ICU醫生陳志金分享，一位長年住在上海的台灣男性，在2年前停掉了台灣健保，後又打算回台恢復健保，但得知需補繳1萬2千元的積欠健保費...

鋒面要來了 今晚雷雨炸全台 氣象署示警恐降冰雹、明天大降溫

天氣即將劇烈轉變。中央氣象署預報員李名翔表示，今天隨著鋒面接近，天氣轉趨不穩定；主要雨勢在今晚到明天清晨，受到鋒面通過影...

越晚天氣越劇烈！專家示警「本周雨下最大的一天」：恐達豪雨等級

今天雨越晚越劇烈！氣象專家林得恩表示，今天上半天各地大多為多雲到晴，晚上開始鋒面通過，降雨範圍擴大，各地陸續都會有陣雨或雷雨。林得恩更示警「今日是本周雨下最大的一天！」，恐怕有機會達到豪雨等級，提醒民眾要注意。

因薄瓜瓜遭誣指參與大陸「器官移植平台」 羅東博愛醫院聲明澄清

羅東博愛醫院最近遭人惡意連結，被指是中國大陸「器官移植平台」一員，院方發出聲明駁斥，強調器官移植分配由國家統一管理，非醫...

15.4公噸金鑽鳳梨出口日本 北農讚：高甜度、外觀佳

台北農產運銷公司積極拓展國際市場，在陸續出口高麗菜到日本之後，又將外銷甜度高的金鑽鳳梨赴日。北農表示，此趟共有1508箱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。