2年前停保…男回台得知要補繳「1萬2健保費」斥搶錢 醫曝真相：很賺了

衛福部於去年12月23日起廢止健保的「停復保」制度，凡擁有中華民國戶籍的旅外國人，即使出國超過6個月，仍需繳納保費。ICU醫生陳志金近日在臉書分享，一位長年住在上海的台灣男性，在2年前停掉了台灣健保，近日又打算回台恢復健保，但得知需補繳1萬2千元的積欠健保費後，便質疑政府在搶錢。

陳志金表示，該男子稱某次他入境台灣時，便被「莫名」自動續保了，並埋怨政府並未給予通知，「這個就是健保在去年12月23日廢止的停復保政策，他可能沒注意到，才會這麼生氣」。

陳志金認為，補繳健保費本就合理，反而是過去出國停保就不必繳費的「停復保」政策不恰當，讓他們賺到了。他解釋，過去國人只要出國6個月以上，就可申請健保停保，不需再繳健保費，只要再次入境後復保，即可馬上就醫使用健保資源，且不必回溯繳費，部分長年居住國外、申請停保的台灣人便藉此回台使用健保，過去也引起不少爭議。

至於為何廢止該項政策，陳志金說明，事件由來要從一位李女士的案例說起。

一位在台灣有戶籍的李女士長期旅居國外，每年只有農曆新年時會返台，在短暫停留後即出境，而在接到健保局通知要繳交合計2個月、共1498元的健保費時，李女士心生不滿，指出自己沒有要用健保，卻在一回台時就「自動復保」，相當不合理。

李女士決定和健保局（署）打官司，敗訴後，她不服，經審議、訴願、行政訴訟駁回，向大法官聲請釋憲，結果憲法法庭判決「停復保」制度違憲，要求修法，最後健保署決定不修法，乾脆將原本的停復保制度廢掉。陳志金指出，目前約有21萬國人停保，若這些人仍持續繳納保費，換算後，健保保費每年將增加23億元的收入。

陳志金也整理了4項針對旅外國人繳納健保費的重點：

1. 有中華民國戶籍者就要繳健保費，沒戶籍者不必繳納。 2. 出國2年內，因仍有戶籍，所以要持續繳費，回國也可以馬上使用健保。 3. 由於戶籍法規定，國人出境2年以上，戶籍就會被遷出，出國2年以上但未滿4年者，即免繳健保費，回國時可馬上再投保，繳健保費使用健保。 4. 出國4年以上，因無戶籍所以免繳健保費，回國後需住滿6個月，才能再投保、享有健保福利。

陳志金指出，文章開頭提及的男性雖然認為補繳1萬2不合哩，但實際上仍是「賺到了」，他只需要繳納上次入境復保後的健保費，過去停保的部分無須回溯補繳。