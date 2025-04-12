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病況穩定住院擬健保不給付 邱泰源：相信沒人想一直住院

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
圖為國健署副署長魏璽倫（由左至右）、衛福部長邱泰源、健保署副署長龐一鳴。記者李青縈／攝影
圖為國健署副署長魏璽倫（由左至右）、衛福部長邱泰源、健保署副署長龐一鳴。記者李青縈／攝影

不只護理缺工，各類醫事人員皆因血汗、低薪，紛紛逃離醫療現場，健保署著手翻修十年未調整的健保特管辦法，其中要求醫事人員月薪至少達到基本工資1.5倍，不列入健保特約醫療院所，引起部分醫界反彈。衛福部長邱泰源指出，草案希望醫事人員有合理待遇，也希望醫療院所可以照顧同仁，也顧好人民健康，創造三贏。

「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」日前啟動修法討論，鎖定五方向修法，包含「公平締約」、「賦予彈性」、「擇優特約」、「授權明確」與「資訊對等」；其中規畫若醫事人員薪資未達每月公告最低工資的2倍的醫院、1.5倍的診所，將不予特約。另外也擬將病情穩定不出院的患者，健保不給付入法。

邱泰源出席龐貝氏症協會活動會前受訪表示，健保改革中一定要注重醫事人員的薪資，不只要維護醫療品質，也要讓醫事人員有專業、尊嚴的工作環境，更要喪醫療院所可以順利運作。然而，醫事人員薪資可以考量不同地區、不同職業做出更細膩的規畫，接下來會徵詢相關團體意見，創造醫療院所、醫事人員跟民眾的三贏。

本次修法健保署著手討論將病況穩定患者持續住院，健保不再給付入法。邱泰源說，若是回家可以獲得很好照顧，相信沒有病人願意一直住院，未來長照3.0中醫療跟照顧結合更是重點，也鼓勵醫療團隊在住院時考慮未來患者照顧需求。

他說，當病人或家屬不願意出院跟醫療院所不同，比起法律條文，醫病雙方好好溝通更為重要。

另外，美國總統川普揚言提高藥品關稅，台大醫院院長吳明賢更擔憂，當全球藥廠成本墊高漲價時，健保藥價不隨之調高，未來恐怕買不到藥。邱泰源對此表示，美國若提高藥品關稅，政府會給做好因應準備，給健保更多資源。

健保署 患者 邱泰源

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