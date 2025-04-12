鋒面要來了 今晚雷雨炸全台 氣象署示警恐降冰雹、明天大降溫

天氣即將劇烈轉變。中央氣象署預報員李名翔表示，今天隨著鋒面接近，天氣轉趨不穩定；主要雨勢在今晚到明天清晨，受到鋒面通過影響，各地普遍會有雷雨或陣雨，尤其西半部地區雨勢可能會比較明顯，留意短延時強降雨的發生。

明天白天隨著鋒面遠離之後，降雨趨緩。不過，他說，東北季風南下，氣溫明顯下降。下周一東北季風減弱，氣溫就會回升。下周一、下周二目前看來會是比較穩定而且溫暖的天氣型態。

李名翔表示，目前鋒面位置在台灣北部海面到中國華南一帶，而且鋒面上都有強對流正在發展，可能伴隨劇烈的天氣現象。

北部海面陸續有回波移動過來，馬祖地區受到回波影響，開始有降雨發生。李名翔表示，本島地區目前降雨比較零星，主要在山區。下午到晚上隨著鋒面接近、通過，天氣變得不穩定，西半部地區轉為短暫陣雨或雷雨天氣，留意可能開始有短延時強降雨發生。

李名翔表示，主要明顯雨勢落在今天晚上到明天清晨，隨著鋒面通過，各地普遍有陣雨或雷雨。雨勢比較明顯地區在中部以北和各地山區，西半部地區都要留意短延時強降雨發生，可能會有雷擊、強陣風，或局部比較零星的冰雹發生機率。

明天白天鋒面遠離，李名翔表示，北邊乾空氣開始南下，整體降雨逐漸趨緩，只剩下花東地區和中南部山區還是有短暫雨，其他地區轉成多雲到晴天氣。

未來降雨趨勢，李名翔表示，下周天氣相對在下周四之前水氣偏少，各地晴到多雲，只有花東和恆春半島有零星降雨。下周五台灣附近水氣開始增多，中部以北、東半部、南部山區可能轉為短暫陣雨的天氣型態。

未來溫度趨勢，李名翔表示，今天白天西南風偏強，各地白天高溫西半部普遍有28至30度左右。東南部地區也就是台東，有焚風發生機率，局部地區可能達到36度左右。明天鋒面通過之後、東北季風增強，所以明天白天高溫和今天相比有明顯的下降，中部以北明天白天高溫和今天相比有8至10度降幅，溫度變化相當劇烈。

李名翔表示，下周一東北季風減弱，氣溫很快地明顯回升。不過，由於環境轉乾，明晚到下周一清晨受到輻射冷卻影響，氣溫都是偏低情況，中部以北和東半部低溫可能15、16度左右。白天氣溫快速回升，日夜溫差大，中部以北日夜溫差可能10度以上。下周一之前溫度變化劇烈，要注意穿著。下周二至下周五各地高溫普遍26至30度左右，比較溫暖偏熱。

李名翔說，今晚到明天清晨受到鋒面通過影響，留意短延時強降雨發生，並有局部大雨發生機率。明天白天隨著鋒面通過之後，東北季風增強，氣溫上明顯轉涼。下周一白天氣溫回升，但要留意日夜溫差大。今天白天金門馬祖在鋒面影響之前，可能有低雲或霧影響能見度，離島的交通往返注意航班資訊。

氣象署發布濃霧特報，今天上午至下午金門地區易有局部濃霧，目前馬祖有濃霧發生，能見度不足200公尺。