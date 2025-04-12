7歲童發燒腸病毒確診 部桃提醒重症前兆及早打疫苗

7歲男童放學回家後開始發燒、喉嚨痛、食慾不振，家人原以為只是普通感冒，但情況並未如預期改善，帶他就醫後才確診為腸病毒感染，所幸症狀輕，充分休息與妥善照顧下，一周內康復。

家長知道是腸病毒後覺得納悶，因為平常都有提醒孩子要特別注意，沒想到孩子還是感染腸病毒，醫師提醒手部衛生與防疫習慣的重要，雖然有做但是未落實，無論是否在病毒傳染的發季節，感染的機率難免會升高。

衛福部桃園醫院小兒科主任李倩瑜指出，腸病毒在台灣一年四季都有案例，尤其在春夏季節高溫潮濕的環境病毒更為活躍，腸病毒目前並無特效藥治療，臨床上主要以支持療法為主，大多數病童可在7到10天內康復，但家長絕對不能掉以輕心，因為少數個案仍可能出現嚴重併發症。

她特別提醒，若發現孩子出現嗜睡、意識不清、眼神呆滯、異常疲倦無力，或有肌躍型抽搐如無故驚嚇或突然肌肉收縮、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送醫，以免錯失治療黃金時間。

李倩瑜說，目前國內已引進腸病毒71型不活化疫苗，提供滿兩個月至未滿6歲的幼兒接種，她呼籲腸病毒71型最容易引發神經系統併發症，是目前造成重症的主要型別之一，疫苗可有效降低重症風險，建議家長盡早安排接種，為孩子建立防護力。

除了醫療防線，日常生活中的防疫習慣同樣關鍵，桃園醫院小兒科病房護理師簡玉鈴表示，腸病毒傳染力極強，透過飛沫、糞口途徑或接觸病毒汙染物即可感染，因此落實良好衛生習慣是預防的根本。

她強調，家長與孩童應勤洗手，使用肥皂並遵循「內外夾弓大立腕」的正確洗手步驟；平時維持適度運動與充足睡眠，提升免疫力。若孩子出現身體不適，應立即就醫並請假在家休息，避免將病毒傳播至校園或社區；流行期間則應盡量避免出入人多、空氣不流通的公共場所；而家中兒童玩具，特別是布偶等材質，更需定期清洗與消毒，降低病毒附著的風險。

李倩瑜提醒，隨著氣溫逐漸升高，腸病毒流行期已悄然展開，家長務必提高警覺，從生活細節著手，落實防疫行動，守護孩子健康不容一絲鬆懈。