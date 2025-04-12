因薄瓜瓜遭誣指參與大陸「器官移植平台」 羅東博愛醫院聲明澄清
羅東博愛醫院最近遭人惡意連結，被指是中國大陸「器官移植平台」一員，院方發出聲明駁斥，強調器官移植分配由國家統一管理，非醫院主導，羅東博愛推動器捐30多年，與各大醫院合作完成31位捐贈者的遺愛，呼籲社會理性看待醫療議題。
社群網路Threads最近沸沸揚揚議論活摘器官議題，羅東博愛醫院因為創辦人許文政的孫女嫁給中共重慶市前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，也被捲入，遭網友質疑該院前陣子開始做器官移植服務，還與北部醫院攜手合作器官移植一條龍，「是帶任務來台灣嗎？」
羅東博愛昨天發出5點聲明駁斥，表示因網路錯誤訊息流傳，對院方在器官捐贈與移植流程上的角色產生誤解，甚至有錯誤聯想與不實指控，必須嚴正澄清，說明事實。
院方表示，台灣從民國91年起依據「人體器官移植條例」設立「財團法人器官捐贈移植登錄中心（TORSC）作為全國唯一的器官媒合與分配平台，器官移植分配都由國家統一管理，非由醫院主題。羅東博愛作為器捐協助網絡的一員，僅負責協助器官勸募與流程陪伴，不具備任何選擇或指定受贈者的權限，所有器捐均依法辦理，也都有完整流程來執行。
院方說明，器捐流程全程依法，並由跨部門專業團隊審慎執行，包括要成立移植委員會，集合主治、加護、手術室、倫理委員等跨部門人員，確認醫療條件、尊重意願，確保符合法規，還有評估病情與可行性等，並由家屬簽署同意者、執行雙次腦死判定等，都有明確嚴謹的規定。
院方強調從1991年推動器捐，合作醫院遍布全台，北、中、南、東都有，包括台大、台北榮總、林口長庚、台中榮總、花蓮慈濟、成大、高雄長庚等，已完成31位捐贈者的大愛傳遞，這些醫院都由政府主管機關核定與審查，並定期公布手術後存活率等統計數據，確保移植品質與社會信任。
院方表示，醫療合作為救命而設，要完成捐贈者遺愛人間的願望，絕對沒有涉及任何背景考量或其他意圖，醫院守護的是生命，不容錯誤訊息抹煞各界善意，器官是台灣社會最珍貴的信任與大愛，羅東博愛作為區域醫療機構，將持續以敬意與責任陪伴每位家庭完成生命傳承，呼籲社會各界理性看待醫療議題，共同守護這份屬於台灣的醫療良心。
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