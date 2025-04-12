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舊行動電源別放抽屜...恐爆炸釀災！環境部揭「使用壽命」 拿到這回收可換錢
行動電源不是放著沒用就沒事！很多人把舊的行動電源丟在抽屜或角落，不去理它，但你知道嗎？這樣很危險！行動電源長時間不用，電池還是會老化，甚至出現鼓脹、過熱，嚴重的話可能會起火爆炸。
有網友在「threads」發文警告，電池產品都有壽命，行動電源也不例外。就算沒在用，它還是在變質。可能會有變形或膨脹的情況，嚴重還可能起火，因此如果有沒在用的行動電源，應該馬上送去回收，避免危險發生。「不要放在家裡！保護自己也保護家人！」
環境部曾指出，行動電源的使用壽命為2-4年，但如果有遭到碰撞、摔落，或是出現了膨脹及裂痕的情況，就應該要盡快淘汰，不適合再繼續使用。新北市環保局說，如果無法正常充電，也表示該汰換了。
至於不要的行動電源該如何處理？除了可以單獨回收外，超商也提供回收服務，全家每台折抵當次消費2元，每0.5公斤鋰電池可折抵8元，7-11行動電源每0.5公斤折抵8元。另外全聯、家樂福、大潤發等大型超市，還有藥妝店康是美、屈臣氏，都有設置專門回收區。
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