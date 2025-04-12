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今傍晚鋒面到 北市雷雨伴隨5-7級強陣風、日夜溫差15度

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市上午發布天氣提醒，今鋒面接近，下午至傍晚受到鋒面影響，轉陰短暫陣雨或雷雨，雨勢可達大雨等級，並伴隨5-7級強陣風，日夜溫差很大。本報資料照片
北市上午發布天氣提醒，今鋒面接近，下午至傍晚受到鋒面影響，轉陰短暫陣雨或雷雨，雨勢可達大雨等級，並伴隨5-7級強陣風，日夜溫差很大。本報資料照片

北市上午發布天氣提醒，根據中央氣象署最新預報資料，今鋒面接近，台北市中午多雲悶熱，下午至傍晚受到鋒面影響，轉陰短暫陣雨或雷雨，雨勢可達大雨等級，並伴隨5-7級強陣風。日夜溫差很大，高溫約32℃，晚間低溫降至17℃。建議外出的民眾攜帶雨具和外套備用。

台北市災害防救辦公室表示，昨天已通報相關局處，提醒今日午後這波鋒面可能帶來較強的雨勢和風勢，加強7項相關整備工作。

1.環保局加強巡檢行政區溝渠及清疏，另提醒民眾協助巡檢溝渠。

2.水利處針對抽水站進行試俥操作及加強防汛設備設施巡檢及移動式抽水機的維護保養工作。

3.工務局(新工處)加強檢視車行地下道排水系統及淹水預警系統設備。

4.民政局通報本市各區公所，各區公所透過簡訊、line群組將相關天氣及水情資訊轉知里長知悉，並請里長協助巡檢溝渠。

5.警察、消防針對士林區雙溪流域可能發布山區暴雨警示，預先做好車巡準備，另請士林區公所加強宣導民眾避免至雙溪水域戲水。

6.市府相關單位於假日如有辦理戶外活動，需準備相關防護措施。

7.強降雨通常伴有強陣風，各防災單位需督促所屬全面加強強降雨及強陣風相關整備作為，並密切注意最新天氣資訊。

北市 鋒面

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