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15.4公噸金鑽鳳梨出口日本 北農讚：高甜度、外觀佳

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
依日本市場需求，台灣鳳梨嚴選自在地優質果園，通過嚴格品質把關。圖／台北農產運銷公司提供
依日本市場需求，台灣鳳梨嚴選自在地優質果園，通過嚴格品質把關。圖／台北農產運銷公司提供

北農產運銷公司積極拓展國際市場，在陸續出口高麗菜到日本之後，又將外銷甜度高的金鑽鳳梨赴日。北農表示，此趟共有1508箱、約15.4公噸，預計日後將再出一櫃，再再提升台灣鳳梨品牌形象。

北農表示，近期天氣漸漸回暖，鳳梨甜度與品質穩定，為了持續拓展國際市場並提升外銷，北農這次將金鑽鳳梨外銷到日本，此趟共計1508箱、約15.4公噸，並已於4月10日開航，預計4月14日抵達日本神戶港。

北農表示，依日本市場需求，鳳梨規格每箱6至10粒，個頭飽滿、香氣十足，嚴選自在地優質果園，通過嚴格品質把關，甜度、顏值都令人為之一亮，更預計近日將再出一櫃。

北農表示，鳳梨採收、包裝、出口流程符合國際檢疫與品管標準，確保產品新鮮、安全抵達消費市場，不僅提升台灣鳳梨的品牌形象，也為農友創造更穩定的收益。

與此同時，北農陸續從3月將台灣高麗菜輸往日本，今年已外銷到第4櫃，累積總銷量達72公噸，預估未來將突破100噸，目前正值台灣高麗菜產季，口感脆甜，國內消費者也能把握時機，多多選購當季新鮮的高麗菜。

此趟外銷日本共有1508箱、約15.4公噸鳳梨，預計日後將再出一櫃。圖／台北農產運銷公司提供
此趟外銷日本共有1508箱、約15.4公噸鳳梨，預計日後將再出一櫃。圖／台北農產運銷公司提供

北農 日本 鳳梨

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