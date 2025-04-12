15.4公噸金鑽鳳梨出口日本 北農讚：高甜度、外觀佳

台北農產運銷公司積極拓展國際市場，在陸續出口高麗菜到日本之後，又將外銷甜度高的金鑽鳳梨赴日。北農表示，此趟共有1508箱、約15.4公噸，預計日後將再出一櫃，再再提升台灣鳳梨品牌形象。

北農表示，近期天氣漸漸回暖，鳳梨甜度與品質穩定，為了持續拓展國際市場並提升外銷，北農這次將金鑽鳳梨外銷到日本，此趟共計1508箱、約15.4公噸，並已於4月10日開航，預計4月14日抵達日本神戶港。

北農表示，依日本市場需求，鳳梨規格每箱6至10粒，個頭飽滿、香氣十足，嚴選自在地優質果園，通過嚴格品質把關，甜度、顏值都令人為之一亮，更預計近日將再出一櫃。

北農表示，鳳梨採收、包裝、出口流程符合國際檢疫與品管標準，確保產品新鮮、安全抵達消費市場，不僅提升台灣鳳梨的品牌形象，也為農友創造更穩定的收益。