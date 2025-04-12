越晚天氣越劇烈！專家示警「本周雨下最大的一天」：恐達豪雨等級

今天雨越晚越劇烈！氣象專家林得恩表示，今天上半天各地大多為多雲到晴，晚上開始鋒面通過，降雨範圍擴大，各地陸續都會有陣雨或雷雨。林得恩更示警「今日是本周雨下最大的一天！」，恐怕有機會達到豪雨等級，提醒民眾要注意。

林得恩在臉書「林老師氣象站」表示，「今日是本周雨下最大的一天！」下午開始，中部以北、東北部地區、澎湖、金門、馬祖及南部山區都將會有局部短暫陣雨或雷雨機會，並有局部短延時強降雨發生的機率，降雨強度估計在大雨至豪雨等級。

晚上起，受鋒面通過及東北季風增強影響，臺灣中部以北及東北部天氣開始轉涼，中部以北地區續有陣雨或雷雨發生機會，南部地區也有短暫陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生，今晚至明晨這段時間也是本波鋒面降雨最為顯著的時段。

氣象署指出，下周一至周四各地天氣為晴到多雲，只有東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周五水氣稍增多，中部以北地區及南部山區有局部短暫陣雨，東半部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。下周六至21日台灣附近水氣增多，不排除有鋒面系統在台灣附近發展或通過，各地雲量多，天氣較不穩定，降雨機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。