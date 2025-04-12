大數據揭露10大常見職場病！上班族健康警訊 快檢查你中了幾項？

每天上班像打仗，痠痛天天來報到

台灣人以敬業精神聞名全球，但在拚搏事業的同時，健康也不能忽視！每天長時間坐在電腦前，專注敲打鍵盤、盯著螢幕，肩頸變得僵硬、手腕感到不適，這些小徵兆其實是身體在提醒你該好好照顧自己了。良好的姿勢、適當的運動與適時的休息，能幫助你在工作中保持最佳狀態，避免痠痛與疲勞累積成大問題。想知道上班族最常遇到的健康挑戰，以及如何改善？避免讓小毛病逐漸累積成大問題！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出十大上班族最常見的健康問題，一起來看看，你中了幾項？

No.1 情緒低落、憂鬱傾向

根據國教行動聯盟與台灣心理健康聯盟2024年發布的「台灣職場心理健康」問卷調查，76%上班族認為工作壓力已傷害心理健康；台北市政府衛生局也有文章指出，若對工作失去熱情、習慣性疲倦、抗拒社交或否定自我。如果你也有這些症狀，不是你太脆弱，而是你撐太久了。職業倦怠不是偷懶，是身心在提醒你：該充電了。

除了工作本身的壓力，有些更深層的情緒崩潰與憂鬱，像是來自職場中的「權力失衡」。當主管仗勢欺人、濫用權力，從言語霸凌、情緒勒索，甚至發展成對身心的實質侵犯，後果往往遠比想像中更嚴重。

2024年一起震驚全台的社會事件成為聲量最高峰，一名在麥當勞打工的 17 歲少女，遭主管以排班權力威脅，長期性侵達一年之久，最終罹患憂鬱症並輕生。事件曝光後引起網友撻伐，僅 12月24日當天，網路上就有超過1,400則討論，網友怒吼「幫高調！在處理好之前我不吃麥當勞了！」「公布出來！這種人憑什麼可以繼續好好生活？」



【網路溫度計DailyView提醒您】

再給自己一次機會，珍惜生命，勇敢求助並非弱者。

◎生命線協談專線：1995

◎張老師專線：1980

◎衛福部安心專線：1925（依舊愛我）24小時免付費

No.2 慢性疲勞

Freepik

你工作壓力大嗎？每天拚業績、回信、開會，還要笑著處理突發狀況，根本是現代打工戰士。久了，身體自動進入「硬撐模式」，網友分享，「我也是怎麼睡都很累，可以睡到9-12小時還是一樣」、「沒做什麼好累，有做什麼更累」。



福科風澤中醫診所院長趙傳鼎醫師提醒，若疲勞感持續超過6個月，就需特別留意，長期下來恐影響專注力、工作表現，連腸胃與食慾也可能受波及。中醫會依體質分型調理：像氣虛型的人容易累、懶得說話、抵抗力差，可用補中益氣湯補氣；血虛型則常見臉色蒼白、手腳冰冷、心悸失眠，會用四物湯補血；陰虛型出現盜汗、口乾舌燥、五心煩熱，會用知柏地黃丸滋陰降火；若是情緒低落、頭昏腦脹、胸悶，則屬肝鬱氣滯型，這時柴胡疏肝湯或逍遙散就能派上用場。

趙傳鼎醫師建議，平時也可透過艾灸足三里、關元補充元氣，或按壓百會、合谷、內關穴幫助提神醒腦，再搭配一週運動一次、改善睡眠品質，日常也能透過黃耆、紅棗、枸杞等食材泡茶補氣，讓身體慢慢恢復元氣。

對於仰賴咖啡提神的人，他也提醒，咖啡容易透支元氣，適度起身走動、促進循環，才是更溫和持久的提神方式。

No.3 免疫力下降

你是不是也發現，最近一感冒就好不快、腸胃動不動鬧脾氣、傷口癒合慢到懷疑人生？別以為只是天氣太陰晴不定，其實是你的免疫力早就跟著日常崩壞。每天壓力山大、睡眠破碎、外食亂吃又吃太快，上班族的生活節奏，容易讓免疫系統長期超時工作，久了自然抗議罷工，讓各種小病痛變成「例行公事」。網友表示，「從入職後開始免疫力下降，原本抑制住的皮膚病整個發起來」、「容易感冒好討厭，工作都被影響了」。

想把防護力找回來，建議調整生活習慣，例如，​保持規律作息，確保充足睡眠；​均衡飲食，攝取足夠蛋白質、維生素和礦物質；​適度運動，如每週進行數次有氧活動；​並學習紓解壓力的方法，如深呼吸或冥想，透過這些調整，提升身體的保護力。

No.4 失眠

福科風澤中醫診所提供

失眠，就像內建的鬧鐘，天天半夜自動啟動，已經悄悄變成現代人的「隱形文明病」。中醫認為，失眠多半與陰陽失調、氣血不足或臟腑功能失調有關。

根據不同體質，失眠也有不同樣貌，福科風澤中醫診所院長趙傳鼎醫師指出，從體質來看，若是心陰虛型，伴隨心悸健忘、口乾舌燥、入睡困難等狀況，可使用天王補心丹養心安神；肝氣鬱結型則常見情緒波動大、多夢易驚、胸悶不適，適合使用味逍遙散搭配酸棗仁湯；若是氣血不足型，會出現淺眠、多夢易醒、心悸健忘等問題，則可使用歸脾湯配合清心蓮子飲來補氣安神。

至於多久該就醫？趙傳鼎醫師表示，從西醫角度來說，若每週失眠超過3次、持續超過1個月，或已影響到日常生活，就應考慮尋求專業協助；中醫講究「未病先治」，即使是一週內反覆睡不好也建議及早處理，有助於快速恢復生活節奏。此外，針對失眠困擾，趙傳鼎醫師建議，日常可透過神門、百會、耳神門、印堂等穴位按壓，幫助放鬆入睡；網友則分享「不要一直想我正在失眠，這樣更容易焦慮加重狀況」、「腦袋有事在轉可以考慮寫日記之類寫出來」。

No.5 胸悶、胸痛

Freepik

上班到一半，突然胸口悶、呼吸急促、覺得快喘不過氣—你是不是也曾經嚇到懷疑自己是不是要心肌梗塞了？其實別太快腦補成醫療劇情節，胸悶胸痛不一定就是心臟出問題！除了心肌梗塞、心絞痛這些「主角級」的病症，還有一些「隱藏角色」也常來亂入，比如胃食道逆流、久坐造成的肌肉拉傷，甚至是壓力太大引發的焦慮發作。有人建議「最簡單的方法就是練深呼吸吧」、「這個很嚴重了！強烈建議換工作」、「適當休息、冥想、多運動跑步會很好的」。

No.6 久坐便祕

便秘不是病，久了真的要人命，網友無奈表示：「有時候一蹲就一個小時起跳！感覺休息時間都花在廁所」。

福科風澤中醫診所院長趙傳鼎醫師提到，中醫將便秘分為幾種類型：熱秘型常見大便乾硬、伴隨口臭，和飲食油膩上火有關，通常不易自行改善，可用承氣湯系列來清熱瀉火；氣秘型與壓力、情緒緊繃有關，常出現「想上卻上不出來」的卡關感，適合用柴胡疏肝湯疏通，搭配透過運動與放鬆調整；久坐讓腸道蠕動變慢，排便變得吃力，排完像整個人被掏空，這類氣虛疲勞型便秘常見於體虛、長者或久坐上班族，可配合潤腸湯協助通便。

別小看這些累積的小毛病，久了可能引發痔瘡、皮膚變差，還會影響食慾與營養吸收，身體逐漸被拖垮。一般來說，三到四天沒上就是便秘；若想讓腸道順一點，趙傳鼎醫師建議可順時針按摩肚臍周圍，搭配刺激天樞穴、中脘穴、合谷穴、支溝穴等部位，幫助腸道蠕動；火氣大的人可加強按壓曲池穴，清熱通便；他還提醒，養成固定排便習慣、早起喝溫水、少吃辛辣，是日常最基本也最有效的保養方式。

No.7 頭痛、頭暈

Freepik

正在趕報告，腦袋卻突然脹痛、發暈，彷彿「當機」倒數中？不少上班族都被這種突發頭痛、頭暈困擾過。久坐和姿勢不當、肩頸緊繃，加上壓力大、睡不飽，偏頭痛立刻找上門，有時還附帶噁心感整天跟著你。更慘的是，辦公室空氣差、異味混雜，腦子缺氧、思緒變慢，根本讓人連專心都變奢侈。辦公室環境其實也會加重身體不適。空氣不流通，容易導致腦部缺氧，讓人覺得頭脹、反應變慢；如果空間裡還混雜各種異味，更會讓人感到悶、煩、難以專心。

日前就有網友在 PTT 上訴苦，表示他們辦公室有位同事有狐臭，偏偏座位還剛好在冷氣出風口下方，味道直接隨風飄散，附近同事天天被熏到頭暈、沒胃口，甚至連喝手搖飲都覺得反胃，一整天下來只想逃離座位。事件也帶起高聲量，單日網路討論達575筆，網友回應「聽起來有夠災難」、「這是一種恐怖攻擊！」

No.8 代謝變差、內分泌失調

上班族一忙，三餐亂吃、熬夜成常態，還沒時間運動，身體節奏整個大崩壞。久了代謝變慢、內分泌失調，明明吃不多卻一直胖、長痘、月經亂，整個人累到像沒電。想吃甜的、嘴饞停不下來？別怪自己沒意志力，可能是荷爾蒙在鬧脾氣！想改善，得從日常飲食跟生活習慣開始，讓身體重新找回它的節奏感。

網友感嘆「高壓的工作會啟動大腦的生存模式，逼你吃高熱量食物，目的只是為了讓你撐下去！」「以前我有同事就是內分泌失調長年一臉爛痘」。

No.9 肩頸、腰痠背痛

許多上班族長時間坐在電腦前，常見姿勢像頭部前傾、肩膀聳起，久了肌肉緊繃疲勞，肩頸硬得像石頭，腰背痠到坐也不是、站也難受；有人連洗頭、綁鞋帶都卡卡，一整天下來只想躺平，不只影響工作效率，連睡眠、情緒都可能受到影響，網友表示：「一天坐辦公室十幾小時，整個背肩頸痛到不行」。

調整坐姿、多活動、適度休息，有助舒緩不適，再搭配簡單伸展、優化工作環境，身體能稍微放鬆些，網友分享「之前偶爾會去按摩，今年開始運動後，教練建議每天都要用滾筒放鬆肩背」、「溫罐是最溫和又全面的按摩方式，適合睡不好、頭脹、肩頸僵硬」。

No.10 手腳麻痛、關節炎

八德桃鶯康澤中醫診所提供

手麻不一定都是神經壓迫，若長期勞動、關節老化，關節炎也可能是原因之一。八德桃鶯康澤復健科診所院長賴威甫醫師指出，上班族常見的手腳麻痛，多與神經壓迫有關，例如大多人屬於長時間維持同一姿勢，壓迫到手部筋膜或坐骨神經，若姿勢改變後能緩解；若有三高、心血管疾病或體重過重，也要考慮是否為循環不良，容易有肢體末梢蒼白、冰冷的情況。

他也提到，上班族常出現「腕隧道症候群」，與長時間打字、滑手機有關，手腕壓在桌面上，容易壓迫正中神經；初期會從拇指延伸到無名指指尖麻痛，甩手可緩解，若拖太久，可能出現手麻到半夜痛醒、手指不靈、拿不穩水瓶等狀況，內分泌疾病者也更易發作。

賴威甫醫師建議每半小時起身活動，避免低頭與手腕懸空過久，可用有支撐的滑鼠墊減壓，網友也分享「有墊能明顯感覺到整個手是放鬆的」；也可做「屈腕肌伸展」舒緩不適：手臂伸直、手心朝上，用另一手輕壓手掌向下，前臂有拉扯感即可，每次10秒、重複3次。若症狀未改善，經醫師評估後可考慮徒手治療或PRP增生注射，PRP增生注射是透過高濃度自體血小板促進組織修復、減少發炎反應。

本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何手術或療程均有風險存在，實際請由診所醫師評估。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年03月03日至2025年03月02日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

明明什麼都沒做卻疲憊不堪？6大警訊揭露「情緒勞動」過度的隱形成本

我哪有在生氣！心理師教你3步驟掌握情緒覺察 找到內心真正需求

口臭、頭暈...水喝太少的6大危險信號 醫師、品水師教你喝水秘訣

螢幕掛燈、曲面螢幕好用嗎？十大辦公室科技小物助你提升效率

社畜翻譯年糕！十大職場潛台詞 讓你聽懂老闆真心話