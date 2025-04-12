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強對流與濃霧攪局 金門小三通航班今停航
金門一早就濃霧瀰漫，金廈小三通航線再度因天候不佳暫停航行，金門縣港務處在8時許發布公告指出，受到濃霧影響，金廈海域能見度不佳，為確保航行安全，金門水頭往廈門五通的航線自今日上午8時20分起暫停航駛。
金門縣港務處說，因受濃霧影響，海域能見度不佳，經與陸方協商，今天上午金門水頭-廈門五通航線自上午8時20分起暫停航駛。
此外，金廈小三通航線昨晚也罕見提前宣布停航，引發部分民眾質疑，是否與正在施工的廈金大橋有關。對此，金門縣港務處澄清，停航主因為陸方氣象預測金廈泉海域將受強對流天氣影響，出現強陣雨，與大橋工程並無關聯。
金門縣港務處說，根據最新天氣資訊，金廈海域自11日起可能受到雷陣雨及瞬間強風影響，為維護航行安全，縣府經與陸方協商後決定，金門水頭至泉州石井航線11日全天停航，金門水頭至廈門五通航線自當日上午11時起暫停航行，至於何時恢復通航，將視天候狀況另行公告。
對於外界質疑停航與廈金大橋工程有關，金門縣港務處長許嘉興強調，這次停航主要是因氣象預測顯示廈門、泉州一帶降雨強度較大，且有雷陣雨與強風，不具備航行條件，完全是出於航安考量，與大橋無關。
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