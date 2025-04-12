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午後降雨機率提高 今晚鋒面通過雷雨開炸 明天大幅降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後到傍晚隨著鋒面逐漸南移靠近，鋒前不穩定的區域又會逐漸來到台灣上空，配合白天熱力作用以及西南風增強等條件，西半部地區降雨機會提高，又將逐漸轉為有短暫陣雨的天氣型態。本報資料照片
午後到傍晚隨著鋒面逐漸南移靠近，鋒前不穩定的區域又會逐漸來到台灣上空，配合白天熱力作用以及西南風增強等條件，西半部地區降雨機會提高，又將逐漸轉為有短暫陣雨的天氣型態。本報資料照片

鋒面接近、鋒前不穩定區域通過的影響，昨晚到今天清晨前在西半部地區有局部短暫陣雨出現，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前比較不穩定的區域已經北抬到台灣北方海面，今天上午各地大致為多雲或陰天的天氣，還沒有明顯的降雨情況。

他說，但是午後到傍晚隨著鋒面逐漸南移靠近，鋒前不穩定的區域又會逐漸來到台灣上空，配合白天熱力作用以及西南風增強等條件，西半部地區降雨機會提高，又將逐漸轉為有短暫陣雨的天氣型態，整體降雨仍不多，但是天氣開始有轉差的趨勢。

真正降雨比較大的時間，吳聖宇表示，是今晚到明天清晨之前，鋒面系統將會快速的由北往南通過台灣上空，因此也將從北部開始，由北往南各地陸續出現短暫陣雨或雷雨的天氣。

預報資料顯示，將有發展較旺盛的對流系統伴隨鋒面通過，吳聖宇表示，因此會有局部較大雨勢出現機會，特別是在嘉義以北到大台北一帶區域尤其需要注意。其他地方雖然預估降雨較小，不能掉以輕心。

由於鋒面移動非常快速，吳聖宇表示，到了明天清晨大部分地方的降雨應該就會停下來，只剩下花東地區、恆春半島以及中南部局部山區還有些短暫陣雨。

吳聖宇表示，明天上午之後，各地受到較乾的東北季風影響，各地都將是多雲或有陽光的天氣型態。雖然降雨時間不長，仍要注意短時、瞬間的強降雨以及可能伴隨發生的閃電打雷、強風等對流天氣現象，今晚要外出的話更是要特別小心。

溫度方面，今明兩天變化很大，吳聖宇表示，今天在鋒前暖區的影響下，各地較為悶熱，西半部高溫普遍上看30至32度或以上，東半部的宜蘭到花蓮一帶高溫28至30度，台東地區可能要留意西南風過山下沉增溫帶來的局部高溫，有可能達到34至35度或以上。

明天鋒面過後東北季風增強帶來較涼空氣，吳聖宇表示，明天白天北部、東半部白天高溫會一下子降到21至23度左右，比今天下降8至10度以上，中部高溫也會降到23至25度，也比今天下降了6至8度以上，南部高溫仍有25至27度，大概比今天下降了4至6度以上，轉涼的感覺比較明顯。

吳聖宇表示，明晚到下周一清晨雖然東北季風減弱，但是配合輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區低溫可能會降到13至15度之間，又是一個相對較低的溫度，要等到下周一白天風向轉為偏東到東南風，各地高溫才又會明顯的回升上來。未來這2至3天內溫度的起伏變化很大。

下周的天氣，吳聖宇表示，前後的變動性也是很大，下周四之前天氣較穩定，下周五到下周末可能陸續又會有鋒面要通過影響的機會。不過，預報資料下周的鋒面主要活動的位置都較為偏北，結構較好的部分似乎沒有直接影響到台灣，尾端掠過仍可能引發天氣變化，但是降雨的影響程度沒有像本周的鋒面這麼明顯，溫度的起伏變化也相對小得多，大部分時間較溫暖到悶熱。春季預報變動性較大，後續變化持續注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面 高溫

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