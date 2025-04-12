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暖熱36度高溫 吳德榮：今晚全台雷雨、氣溫驟降恐冰雹

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今晚至明晨鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，氣溫驟降；有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹發生的機率。聯合報系資料照
今晚至明晨鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，氣溫驟降；有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹發生的機率。聯合報系資料照

今晨金門已有局部濃霧。中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天白天多雲時晴，各地區高溫皆在32度以上、暖熱的天氣，台東局部地區因氣流過山沉降、有36度以上的高溫。今天北部15至32度、中部18至33度、南部21至35度、東部17至36度。

不過，吳德榮說，今晚至明晨、前後約半天，鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，氣溫驟降；有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹發生的機率。明天白天起天氣好轉，雨過天青，白天微涼舒適、晚偏冷。

吳德榮表示，下周一至下周三移動高壓影響，各地白天晴熱如夏，高溫升至32度以上、南部更達35度，清晨因輻射冷卻、明顯偏冷，北部最低氣溫可降至12度，日夜溫差很大、超過15度。

天氣部分，吳德榮表示，明起轉乾至下周三，相對溼度極低、少見的天乾物燥，也應注意。下周四、下周五高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續暖熱如夏，西半部清晨容易起霧；下周五山區午後有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮表示，下周六鋒面接近，天氣暖熱，午後有局部陣雨或雷雨的機率。20日和21日鋒面影響，有局部陣雨或雷雨的機率。末期模擬，模式持續調整，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 高溫

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