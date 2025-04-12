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第2波鋒面今晚8時起通過 專家：傍晚到明晨將顯著降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
傍晚起由北往南將有一波陣雨或雷雨出現的機會，中北部地區有局部較大雨勢發生，南部跟東半部受到的影響會比較小。本報資料照片
傍晚起由北往南將有一波陣雨或雷雨出現的機會，中北部地區有局部較大雨勢發生，南部跟東半部受到的影響會比較小。本報資料照片

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今晚將有本周第二波明顯的鋒面要通過，地面鋒通過的時間，可能在今晚8時到明天凌晨2時之間；比較顯著的降雨，則是從今天傍晚開始一直持續到明天清晨之間。

他說，整個台灣由北往南將有一波陣雨或雷雨出現的機會，中北部地區有局部較大雨勢發生，南部跟東半部受到的影響會比較小。

由於鋒面過得非常快，吳聖宇表示，明天清晨之後降雨就會大幅減緩或停止，後續將是較乾而涼的空氣進來，因此明天白天仍有局部短暫陣雨的區域將縮減到花蓮、台東以及中南部局部山區，其他地方快速轉為多雲或有陽光的天氣，到了明天晚間各地多雲到晴的穩定天氣。

鋒面過後因為東北季風增強，吳聖宇表示，明天晚間到下周一清晨將有比較明顯的轉涼情況，中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到13至15度左右。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 鋒面

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