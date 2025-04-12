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昨晚雲圖驚見大範圍紫爆 鄭明典：暖季降雨將至的預告

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
昨晚的紅外線色調強化雲圖，可見大片紫色區塊。圖／取自鄭明典臉書
昨晚的紅外線色調強化雲圖，可見大片紫色區塊。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典昨晚在臉書PO出紅外線色調強化雲圖，可見大片紫色區塊，他表示，紫色區塊代表雲頂很高、溫度很低，邊緣色階緊密堆疊，這是強對流系統的特徵，也是暖季降雨即將到來的預告。

中央氣象署表示，今天鋒面接近，清晨至上午馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部地區及金門有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。

下午中部以北、東北部地區、澎湖、金門、馬祖及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部短延時強降雨發生的機率，其他地區為多雲。

今晚起至明晨鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，中部以北地區有陣雨或雷雨，南部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生，東半部地區及澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨。

明天白天起東北季風影響，氣溫下降；東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及馬祖，金門為多雲到晴。

今上午馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，今天東南部地區有焚風發生的機率。

金門 雷雨 馬祖

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