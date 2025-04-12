鋒面接近！下午起雷雨開轟…愈晚雨勢愈劇烈 明天有感降溫

今天清晨至上午馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，金門已出現能見度不足200公尺的現象。氣象署表示，上半天各地大多為多雲到晴，鋒面接近、水氣略增，中部以北、東北部及東部有點零星短暫雨。

下午鋒面更為接近，氣象署表示，中部以北、東北部地區及南部山區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區仍為多雲。晚上開始鋒面通過，降雨範圍擴大，各地陸續都會有陣雨或雷雨；下午起西半部容易有短延時強降雨及局部大雨，強對流通過時容易出現較為劇烈的天氣現象。

溫度方面，今天白天溫暖偏熱，各地高溫約28至32度，西南風偏強，東南部會更高並有焚風發生的機率，各地低溫約19到21度。

鋒面通過，離島天氣也不穩定，容易出現短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨及局部大雨發生的機率；溫度方面，澎湖21至28度，金門18至26度，馬祖17至25度。

彰化以北、宜花東、南投、高雄、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。

明天清晨鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，各地有陣雨或雷雨，西半部易有短延時強降雨，並有局部大雨發生。白天起鋒面離開，降雨減少，東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，東北季風影響，各地氣溫下降。

明天北部16至22度，中部16至23度，南部20至26度，東北部14至22度，東部17至21度，東南部18至24度；澎湖20至22度，金門16至23度，馬祖16至21度。

下周一起東北季風減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響，早晚各地仍偏涼，日夜溫差大；下周一至下周四各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周五水氣稍增多，中部以北地區及南部山區有局部短暫陣雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周六至21日台灣附近水氣增多，不排除有鋒面系統在台灣附近發展或通過，各地雲量多，天氣較不穩定，降雨機率較高。