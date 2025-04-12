真的超級衰！謝立功連兩次不同航程都遇取消 郵輪之旅泡湯

歌詩達郵輪莎倫娜號搭載3387旅客因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日到今天（12日）上午返回基隆港，原訂昨天（11日）要出發的航程取消，3千多旅客被迫中止旅程。民眾黨前秘書長謝立功超級衰，這次為90歲長輩過生日的郵輪之旅泡湯，今年1月也預訂名勝世界郵輪突航程延後，因時間無法配合取消，連兩次都無法成行，他批郵輪公司「太鴨霸」。

謝立功昨天深夜貼文說，2個月前，家人排除萬難精心策畫家族郵輪之旅，幫近90歲的長輩過生日。全家滿懷熱情一切就緒，就準備登船度假慶祝生日，沒想到竟在即將啟航前夕，10日晚間8時後被通知：詩達莎倫娜號郵輪因「技術」、因「不可抗力因素」被迫取消。

謝立功不滿說，他們被要求11日早上10點前必須完成選擇延期（只有70天可選擇，但不保證有空位）或退費，

謝立功批評，不懂郵輪公司為何可以如此鴨霸，消費者卻如此弱勢，選擇延期看似可補償每房（不是每人）100美元的船上消費金額，但為何不是直接補償，誰知道下次又有多少不確定性，旅客買的保險、網路費用，根本不能退，誰來補償，遠道前來的旅客其交通住宿費用，誰來補償。

謝立功還說，今年元月他們已預訂5月名勝世界郵輪航程，也是突然宣布：台灣為母港行程將延至6月13日後啟航，當時也是面臨選擇延期或取消，因行程無法配合所以直接取消。

「連續兩次，真的非常失望，郵輪公司講的取消理由根本不是理由，若前幾天船就有問題，為何拖到最後才說，這是不可抗力？」謝立功質疑，台灣作為郵輪母港，行程延期是何原因？政府相關主管機關別再睡了，為人民、為消費者硬起來，台灣是海洋國家，基隆是海洋城市，發展郵輪觀光是海洋產業的重中之重，當官的別再讓人民失望了。