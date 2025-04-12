聽新聞
0:00 / 0:00

真的超級衰！謝立功連兩次不同航程都遇取消 郵輪之旅泡湯

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
歌詩達郵輪莎倫娜號搭載3387旅客因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日到今天上午返回基隆港，原訂昨天（11日）要出發的航程取消。圖／醫師洪敦智提供
歌詩達郵輪莎倫娜號搭載3387旅客因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日到今天上午返回基隆港，原訂昨天（11日）要出發的航程取消。圖／醫師洪敦智提供

歌詩達郵輪莎倫娜號搭載3387旅客因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日到今天（12日）上午返回基隆港，原訂昨天（11日）要出發的航程取消，3千多旅客被迫中止旅程。民眾黨前秘書長謝立功超級衰，這次為90歲長輩過生日的郵輪之旅泡湯，今年1月也預訂名勝世界郵輪突航程延後，因時間無法配合取消，連兩次都無法成行，他批郵輪公司「太鴨霸」。

謝立功昨天深夜貼文說，2個月前，家人排除萬難精心策畫家族郵輪之旅，幫近90歲的長輩過生日。全家滿懷熱情一切就緒，就準備登船度假慶祝生日，沒想到竟在即將啟航前夕，10日晚間8時後被通知：詩達莎倫娜號郵輪因「技術」、因「不可抗力因素」被迫取消。

謝立功不滿說，他們被要求11日早上10點前必須完成選擇延期（只有70天可選擇，但不保證有空位）或退費，

謝立功批評，不懂郵輪公司為何可以如此鴨霸，消費者卻如此弱勢，選擇延期看似可補償每房（不是每人）100美元的船上消費金額，但為何不是直接補償，誰知道下次又有多少不確定性，旅客買的保險、網路費用，根本不能退，誰來補償，遠道前來的旅客其交通住宿費用，誰來補償。

謝立功還說，今年元月他們已預訂5月名勝世界郵輪航程，也是突然宣布：台灣為母港行程將延至6月13日後啟航，當時也是面臨選擇延期或取消，因行程無法配合所以直接取消。

「連續兩次，真的非常失望，郵輪公司講的取消理由根本不是理由，若前幾天船就有問題，為何拖到最後才說，這是不可抗力？」謝立功質疑，台灣作為郵輪母港，行程延期是何原因？政府相關主管機關別再睡了，為人民、為消費者硬起來，台灣是海洋國家，基隆是海洋城市，發展郵輪觀光是海洋產業的重中之重，當官的別再讓人民失望了。

基隆港 謝立功 郵輪

延伸閱讀

莎倫娜郵輪2航次影響7千人補償出爐 遊客不滿意將協調

影／莎倫娜號郵輪故障那霸滯留將延後1天返台 遊客組自救會促退旅費

滯留沖繩…歌詩達莎倫娜號3000多遊客今行程取消 遊客怒：假都請好了

影響7千人！莎倫娜號郵輪延1天返台、11日出團全取消 遊客組自救會

相關新聞

兒虐腦傷5年63件 9成不到2歲

近五年，台灣每年平均有廿六名兒少因不當對待導致嚴重傷害或死亡，其中，近五成為受虐性腦傷、二成五的兒童因此喪命。衛福部保護...

真的超級衰！謝立功連兩次不同航程都遇取消 郵輪之旅泡湯

歌詩達郵輪莎倫娜號搭載3387旅客因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日到今天（12日）上午返回基隆港，原訂昨天（11日）...

橘世代／【病後人生】巴金森襲來 駱紳淡然樂活

「這個病不會致死，就是要與之共存。」資深媒體人駱紳說起話來不疾不徐，即使談到病痛，語氣仍是溫煦淡定。

醫療院所醫事人員薪未達標 健保擬解約

醫療院所不只鬧護理師荒，各類醫事人員皆因血汗、低薪，紛紛逃離醫療現場。健保署擬修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦...

育兒壓力大 兒虐腦傷多是爸媽下手

近五年國內重大兒虐致死或重傷案件達一三四件，其中六十三件為腦傷，專家指出，受虐性腦傷加害人多為父母，部分兒虐事件原因是家...

歌詩達郵輪延遲返台 3千人怒求償

本月八日自基隆港出發的歌詩達郵輪莎倫娜號，原訂昨上午返回基隆港，但因技術問題滯留在沖繩那霸，延至今上午返港，三千多名旅客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。