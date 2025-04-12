橘世代／【病後人生】聽書添力量 相聚共享溫暖

既然改變不了，就學著適應。」生病後，駱紳在生活中尋找快樂。嘻達人的夥伴林貞惠認為，他能夠維持良好狀態，其中一個關鍵便是持續閱讀。駱紳坦言，「即使眼睛退化，看書變得吃力，可以改用聆聽的方式讀書。」透過有聲書吸收新知，不因身體限制而停滯，他相信知識不僅能讓人開闊眼界，也能帶來內心的平靜與力量。

此外，駱紳秉持惜福與包容的生活態度，「開車時我總是禮讓，看到朋友開車也禮讓別人，就覺得很欣慰。」在許多生活細節中，展現出一種從容與溫和，這份心境讓他能夠更自在地面對生命的變化。

談及養生之道，他笑稱自己並沒有特別的祕訣，但非常重視睡眠，笑稱自己是秒睡達人，「之前白內障手術後，醫生交代兩瓶眼藥水要間隔五分鐘點一次，結果我點完第一瓶，還沒等到五分鐘就睡著了。」輕鬆語氣展現他面對疾病的幽默感。

生病後，駱紳更加體悟到，人生最珍貴的三樣事物：「眼中景、盤中飧、身邊人」。

眼中景──每天清晨醒來，看到太陽升起、四季變換，或是出門散步，欣賞不同的景色，他都覺得是一種幸福。

盤中飧──每一餐的食物，無論是簡單的家常菜，還是偶爾的美食饗宴，他都細細品味，感恩能夠享受美味的一餐。

身邊人──家人、朋友的陪伴與關心，是他面對疾病最重要的支撐，他珍惜每一次相聚的時光，也願意把這份溫暖傳遞給他人。

「面對疾病，最重要的是讓自己擁有快樂的心境。」駱紳用自身的故事告訴大家，生病並不代表人生失去光彩，而是一個重新學會珍惜、學會快樂的機會。只要懷抱感恩，日子依然可以過得溫暖而美好。