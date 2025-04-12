橘世代／【病後人生】巴金森襲來 駱紳淡然樂活

疾病是生命旅程中的一部分，疾病帶來身體的痛苦，更是心靈的試煉；但也因為生病，我們學會珍惜現在。 駱紳原有充實愉快的退休生活，卻遭遇生命中的不速之客─巴金森症，他用自己的故事告訴大家，生病不等於快樂的終結。

「這個病不會致死，就是要與之共存。」資深媒體人駱紳說起話來不疾不徐，即使談到病痛，語氣仍是溫煦淡定。

駱紳曾經是繁忙的新聞工作者，退休後依然筆耕不輟、積極投入社團活動，與三位友人出版「創齡」以及創辦「喜大人協會」，後改名「嘻達人」，以群組方式運作。他時常周末在耕莘文教院和市長官邸藝文沙龍舉辦銀髮族講座，長達十五年，累積六百多場。然而，生活步調卻被突如其來的疾病打亂。 製表／賴昀岫

行動雖受限 轉念和平共處

「我的巴金森症，是從朋友那裡『得來的』。」駱紳以幽默口吻談生病過程。當朋友因為手腳抖動而發現是巴金森症時，他驚覺自己也有相同症狀，檢查後果然確診。疾病來襲，駱紳起初十分沮喪，因為這意味著行動受限，甚至可能改變生活安排，但他想，巴金森症雖然無法治癒，卻不會直接導致死亡，既然如此，為何不試著和平共處？

駱紳轉念的關鍵，來自身邊圍繞的好友們。他長期關心銀髮族議題，在六十歲時成立「喜大人協會」，這與他讀過的「無緣社會：無緣死」一書有關，書裡探討日本社會「無血緣、無地緣、無社緣」的問題，許多長者「無緣死」，即在孤獨中離世，無人送終，「這種現象讓我決定，一定要辦協會，彼此有個依靠。」

協會宗旨是讓大家有個可以「玩、唱、學、旅」的地方，不僅舉辦懷舊電影欣賞，還在二○一二年十二月廿一日，即傳聞中的世界末日當天，策畫「世界末日饗宴」創意聚會。

駱紳笑著回憶，曾有會員每次看電影前都會負責拉窗簾，某天這位會員晚到，發現窗簾已被人拉上，氣得不行。駱紳靈機一動說：「窗簾好像沒拉好，你再調整一下吧。」結果對方開心地重新拉過一次，孩子氣十足，「銀髮族聚在一起，趣事多得不得了。」

體力不如前 努力維持步行

這群朋友也成為他生病後最重要的支撐力量，經常有人提供相關新知給他。「有個老朋友也得了巴金森症，比我還嚴重，卻不時給予寶貴建議，這讓我覺得很溫暖。」但看見老友因病情惡化，進入長照階段，他很不捨，與太太經常探視，「年老之後，就是互相關心、互相取暖。」

他坦言，生病對生活還是會有影響，雖然食衣住行都沒問題，但手腳顫抖確實比較不方便，體力也不如過去，外出走路時，如果路程太遠會感到比較困難。「有時必須去比較遠的地方，確實心理上有障礙，會比較憂鬱。」行動雖不如以往便利，他仍努力維持日常步行，目前體力可以走完大安森林公園一圈約兩千多步。

但他積極尋找方法讓自己舒緩病情，他認識一名病友做重訓，鍛鍊肌肉、增強肌力，也有神經內科醫師建議打太極拳，後來他在復健師給的觀念下，選擇進行鬆筋來保持身體的靈活度，目前來說，鬆筋的效果讓他感到較為舒緩。

珍惜現有生活 多參與社交

駱紳特別感激好友神經內科醫師蔡清標，當他懷疑自己生病時，蔡清標人在國外仍積極協助就醫，一回台就幫他再次檢查並提供治療建議。他強調，巴金森症務必要早發現、早治療，服藥延緩病程，才能維持生活品質。

「花落還會再開，青春逝去卻不會再來。」駱紳鼓勵病友們珍惜現在生活，多參與社交活動，別讓疾病成為限制。雖然患病，他仍持續推廣銀髮族活動，並用行動證明：「年齡，不是人生的終點，而是另一個新的起點，疾病也不是生命的限制，而是另一個新的學習。」