橘世代／治療巴金森症 運動很重要 服藥切忌隨性

巴金森症是僅次於阿茲海默症的第二大腦神經退化疾病，秀傳醫療體系彰化院區神經內科首席主任巫錫霖指出，此症好發五十至七十歲，年紀愈大愈容易因腦部多巴胺減少而出現症狀，年輕型個案往往因其他原因造成，例如感染引發腦炎後引發，臨床也有卅多歲罹病的個案。

巫錫霖指出，巴金森症患者腦部退化，導致多巴胺分泌減少，多巴胺是情緒和神經系統中的重要傳令兵，影響外在動作，出現肢體僵硬、動作遲緩、顫抖、走路姿態不穩等典型症狀，也有人吃飯變慢、本來十分鐘可以洗好澡，後來得花上半小時才能完成，穿衣服速度也變慢。

如何避免動作退化影響日常生活，是於巴金森症治療的重點之一，巫錫霖指出，治療非常重要，有機會將身體功能保留在病程早期的症狀表現，維持與同齡人相同的生活品質。

巫錫霖說，藥物有助於改善症狀，最忌諱自行調整藥量，影響體內藥物濃度，用藥遵從性也相當重要，不能吃一、兩次藥，自己判斷有效就亂停藥。

再來就是一定要運動，有些研究建議巴金森症患者打太極拳，巫錫霖建議，其實只要走路也好。別小看走路，只要持之以恆，天天走路，可訓練步伐節奏，對巴金森氏症患者維持動作流暢，絕對有一定的幫助。

巫錫霖指出，如果到了藥物難以控制的階段，其他治療方法包括深度腦部刺激術，透過植入細長的電極導線，產生電流控制調節腦內不正常活動訊息，藉以改善動作障礙症狀，減少高劑量藥物的副作用。

另一種治療方法則是「聚焦超音波」，又被稱為神波刀、醫薩刀等，改善動作障礙症狀，減少高劑量藥物的副作用。