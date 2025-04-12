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聯合報／ 本報訊

感冒流感COVID分不清，聰明就醫才安心！從飲食吃出免疫力

主講：台大醫院家醫部主治醫師曾家琳、營養室營養師葉宜玲

時間：4月18日(五)下午2時至4時

地點：台大醫院兒童醫療大樓B1視聽講堂 台北市中山南路8號

洽詢：02-2356-2114

女性泌尿道健康與常見疾病 肺癌篩檢與防治

主講：台中榮總婦女醫學部醫師蔡青倍、胸腔部部長楊宗穎

時間：4月19日(六)上午10時至12時

地點：台中市大墩文化中心演講廳 台中市英才路600號地下樓

洽詢：02-8786-0556

慎重其事、身體力行，體重管理健康講座

主講：國泰醫院營養組營養師林子恩

時間：4月23日(三)下午2時30分至3時30分

地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室 台北市仁愛路四段280號

洽詢：02-2708-2121轉1681

台中市 台大醫院 醫師

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