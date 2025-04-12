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健康你我他／夫腎結石痛半天 驚覺養生重要

聯合報／ 文．圖／接輿（高市三民）
雖然「人有旦夕禍福」，但我們一定要盡人事，將自己身體保養好。圖／接輿提供
雖然「人有旦夕禍福」，但我們一定要盡人事，將自己身體保養好。圖／接輿提供

大年初四的清晨，躺在床上的外子說「腰很痛」，他的表情很痛苦，外子是很「巴結」的人，除非真的很痛，否則他不會說出來。我問他要看醫師嗎？他毫不猶豫地說「好」，這時只能到醫院掛急診。

到了醫院才發現，年假期間急診室也是人滿為患，醫師、護理師忙得團團轉。好不容易醫師問完診也抽了血，還要照超音波，但有一堆人在排隊等待。外子依舊很痛苦，急診室裡的病床都已滿床，他只能躺在擺在走廊上的病床。

我看外子這麼難過，除了安撫他，也央請醫師能否替外子打上一劑止痛針，但這也要等，因為醫師還有其他病人要處理。照完超音波後，醫師來替外子打了止痛針，他的疼痛才獲得緩解。

醫護人員這麼忙，我也只能被動地等檢查報告。時間就在焦慮和擔憂中緩慢流動，在急診室也看盡人生百態，覺得「健康」是多麼好的一件事。

到了晚上11點多，醫師來說明外子病情，確診是腎結石，交待一些注意事項後，便告訴我們可以辦出院了，我終於大大的鬆了一口氣。

這真是漫長的一天，雖然「人有旦夕禍福」，但我們一定要盡人事，將自己身體保養好，否則病痛來了，不只自己痛苦，受累的還有家人和醫護人員。

人生 醫師 醫護人員

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