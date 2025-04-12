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愛肝達人站／要先續酒，還是要先續弦？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

老王喪偶好幾年，幾年前也因酒精性肝硬化，換了肝。

診間。

老王：「醫師，我要先續酒？還是先續弦？」

我抬頭看了這個病人，好幾年沒來了，看起來換肝之後身體好得很。

他說：「換肝後，精神很好，體力也都恢復了，也開始去應酬，可是每次看到酒精，就又起了凡心，天人交戰…不知可否再喝酒，續酒，或再酗酒…。」

「可是想到這次換肝代價菲淺，去國外換的，花了4百萬台幣，滿貴的！」「想到錢，心裡就毛毛的！」

我點頭稱是，深表同情。

酒會讓人醺醺然，會讓人放鬆，但酒精是穿腸毒藥，自古皆知，偏偏酒精像咖啡一樣會上癮，讓人心中癢癢的。但酒精比咖啡更可怕，酒精會使人肝硬化，產生食道靜脈瘤，有一天可是會突然大吐血，而且默默的進行，等到有一天肚子大起來、眼睛黃起來，就是肝硬化末期了。

「那跟續弦有何關係？」我問病人。

「幾年下來，身體又恢復健康，只是中年喪偶，午夜夢迴，心裡感覺總是少了一大塊，人之大欲！」

「醫師，剛換了好肝，就找新阿姨，這樣對身體尤其肝不好吧！」診間病人的小孩說話了。

「我要續弦，小孩一直不同意，雖然我手下也沒什麼財產可擔心！」

真是「清醫」難斷家務事！

「老爸，我們照顧你好了，不要找阿姨！何況，你肝病剛好，如果又有了新的阿姨，恐怕你的肝撐不住吧。」

「醫師，你評評理吧！」

「評評理？健保又不給付！」

「這樣好了、就讓老爸續弦，但這次收的紅包就全部給小孩！」「老爸續弦當天可喝一點酒！」

我偷偷的瞄了老爸與小孩，看出他們嘴角都露出了微笑！

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