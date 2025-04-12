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院長講堂／陳煒醫病醫心 打造醫護幸福職場

聯合報／ 記者李宗祐／專訪
嘉義基督教醫院院長陳煒。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院院長陳煒。記者李宗祐／攝影

嘉義基督教醫院院長陳煒於去年3月接下院長重任，除承襲創院院長戴德森醫師「用愛多走一里路」理念，更帶入新思維、新作法，帶領嘉基進入嶄新一頁。陳煒說，醫師應視病猶親，希望病人不只是得到身體的健康，心靈也可以被醫治；員工福利照顧尤其要重視，因此推出幸福職場獎勵金、五大員工休閒場域及員工一日遊等。

幼時鄰居是醫師 耳濡目染

目前的嘉基以多樣化和全面的社區服務，持續實踐戴醫師「用愛多走一里路」的理念，陳煒說，嘉基不僅關懷社區居民的健康，更體現對偏鄉、長者、兒童、身心障礙者和心理健康等弱勢群體的關注和持續投入。

陳煒的爺爺家隔壁鄰居是開醫生館，他從小耳濡目染下，且受到爺爺的鼓勵與期待，也認為成為醫師是一件可以助人的工作，於是努力讀書想成為醫師。讀醫學院時在內科受訓，成為醫師後，他看病人因疾病而受苦，總想著如何幫助病人減緩疼痛，因此投入氣胸、急性肺損傷等研究。

陳煒在擔任嘉基社區健康部副部主任、部主任及社區副院長期間，帶領嘉基成為亞洲第一高齡友善健康照護機構認證2.0，並成為全台第一個由醫院規畫「高齡模擬體驗課程」帶入社區的醫院，在2021年更榮獲國家生技醫療品質SNQ認證銀獎。

陳煒（左）希望病人不只是得到身體的健康，心靈也可以被醫治。圖／嘉義基督教醫院提供
陳煒（左）希望病人不只是得到身體的健康，心靈也可以被醫治。圖／嘉義基督教醫院提供

為嘉基訂四方向 精準管理

陳煒表示，嘉基過去六年在前院長姚維仁帶領下邁向醫學中心、經歷疫情的嚴苛考驗，建置全國第一的智慧手術大樓，以及研究達到醫中水準。他期許新團隊，能秉持正直、信任、尊重、責任感及團隊合作的價值觀，在聖經所教導的信仰價值、精準管理、創新研發的理念下，朝四個方向前進。

一、持續提升醫療品質，將在智慧醫療、特色醫療及評鑑日常化精進。

二、持續人才培育及網羅，將研擬各種進修及培育人才方案，使人才在嘉基有所發展。

三、持續建立幸福職場，提高員工薪資福利、建立暢通多元溝通管道、推動員工健康促進及科室營造。

四、持續落實社區服務及關懷，深化長照及醫療的連結，推動弱勢關懷及發展國際醫療。

調薪加證照津貼 護理留才

全台面臨護理師荒，陳煒說，嘉基因此擴大招募，增加獎學金向護理系學生招手、提供五專生多元就學及就業、爭取學程專班授課及參訪等；也調整院內護理師薪資、設留任獎金，院內開設在職專班，給予現職人員公假公費上課，鼓勵同仁發展護理專業，給予專科證照津貼；更加強一年內新進護理師的培訓，開設加強培訓班，並給予公假，提升新進護理師留任率。

醫師的核心價值是「視病猶親」，希望病人的身心靈都可以被醫治。陳煒舉例，曾有一名因肺部疾病就診的60幾歲婦人，一直悶悶不樂，問診才發現阿嬤和同住的孫子關係有隔閡，經醫院弟兄與教會牧師前往訪視關懷，最後全家都受洗，祖孫問題也獲改善。

嘉基是教會醫院，始終秉持「信、望、愛」核心價值，營造關懷且充滿幸福感的職場。陳煒指出，2024年嘉基全日護病比平均維持在8.2，遠低於全國醫院平均離職率。他相當重視醫護工作與生活的平衡，自己平常的休閒活動則是散步、打球、旅行，尤其散步可以紓壓，也可以沉澱與思考。

陳煒（後）將醫院營造成關懷且充滿幸福感的職場。圖／嘉義基督教醫院提供
陳煒（後）將醫院營造成關懷且充滿幸福感的職場。圖／嘉義基督教醫院提供

陳煒

年齡：50歲

專長：一般胸腔、呼吸道疾病、慢性咳嗽

現職：嘉義基督教醫院院長

學歷：國立中興大學生命科學系博士、中國醫藥大學醫學所碩士、中國醫藥學院醫學系畢

經歷：教育部部定副教授、嘉義基督教醫院醫療副院長、嘉義基督教醫院社區副院長、中國醫藥大學附設醫院胸腔內科主治醫師、胸腔暨重症加護醫學專科醫師及指導醫師、美國范德堡大學醫學中心胸腔暨重症部研究員

給病人的一句話：引用聖經箴言「喜樂的心乃是良藥」，常常保持心情愉悅很重要。

嘉義 醫學中心 醫師

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