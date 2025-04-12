回響／接住年輕型失智 長照3.0擬放寬年齡限制

失智症並非老年人專屬，衛福部推估明年未滿六十五歲失智者約一點四萬人，四十三歲的江太太就是其中一例，明明經評估為長照失能等級第四級，卻因年齡不符被漏接。衛福部長照司昨宣布，明年上路的長照三點○，擬放寬年齡限制，納入五十歲以下年輕型失智且失能的患者，並規畫將未滿六十五歲中風個案列入服務對象。

本報今年初報導，年輕型失智症的照顧者江明倫和太太的故事，江太太從行為改變到確診年輕型失智症，花了四年，經評估，太太屬於長照失能等級的第四級，卻因年齡非長照二點○可補助的對象，使用長照皆需自費，他硬扛經濟壓力，找外籍看護照顧太太，找保母照顧小孩，感嘆明明都是罹患失智，卻因年紀輕而被漏接。

現行規定，長照二點○補助對象為，六十五歲以上失能老人、五十五歲以上失能原住民、五十歲以上失智症患者、失能身心障礙者，及日常生活需他人協助的獨居老人或衰弱老人。

衛福部長照司司長祝健芳說，將於明年上路的長照三點○，研擬擴大照顧對象，納入五十歲以下失智症且有失能狀況者。根據推估，全台失智症患者人數目前約有卅七點一萬人，逾半數是極輕度或輕度個案，推估明年未滿六十五歲失智人口約一點四萬人，其中失智且失能者約有八○七人。

祝健芳說，長照三點○目標將結合醫療，除年輕型失智症，預計納入急性後期整合照護計畫（ＰＡＣ）的年輕中風族群，且不受限年齡，只要評估為「失能」就納入適用對象。