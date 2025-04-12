育兒壓力大 兒虐腦傷多是爸媽下手

近五年國內重大兒虐致死或重傷案件達一三四件，其中六十三件為腦傷，專家指出，受虐性腦傷加害人多為父母，部分兒虐事件原因是家長難以面對育兒壓力，或用錯誤且危險的照顧方式，而引起兒虐事件，當兒虐事件發生後，除了協助受害幼童，也應強化父母的親職教育以及心理治療。

開業臨床心理師蔡明娟說，育兒對於新手爸媽來說，常是壓力的來源，孩子哭鬧不休，家長無法安撫，使其心情煩躁，此時家長的情緒控管能力不佳，就可能出現兒虐的風險，另外一種情況是期待自己是「完美家長」，照顧孩子不敢有任何懈怠，長時間未喘息，對於照顧者而言，生理、心理都可能超出負荷，此時在場照顧比不在場照顧更危險。

蔡明娟說，任誰都不願意發生兒虐憾事，她認為，育兒壓力絕對不亞於長照，家長一定要適時喘息，當嬰兒哭鬧不止時，家長出現明顯的焦慮情緒，應先將孩子安置嬰兒床等安全處，可先至其他空間轉換心情，深呼吸暫緩焦慮情緒，若短暫的轉換心情仍無法改善，可適度找尋替手，安排自己的喘息時間。

若不慎發生兒虐憾事，家長除了積極配合醫療與復健，也必須保持樂觀及耐心，陪伴孩子從傷害中復原，腦傷復健時間動輒數年，甚至十、廿年，夫妻之間應修復關係，不咎責自己，也不責怪伴侶，若無法自我修復時，可利用夫妻、家族諮商等資源。

林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫師李恩沛說，兒虐預防應從前端衛教預防開始，教育父母及保母如何育兒，針對兒虐高風險家庭，應加強訪視。