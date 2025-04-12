歌詩達郵輪延遲返台 3千人怒求償

本月八日自基隆港出發的歌詩達郵輪莎倫娜號，原訂昨上午返回基隆港，但因技術問題滯留在沖繩那霸，延至今上午返港，三千多名旅客行程也被迫取消，不滿船方賠償方案，旅客組自救會爭取全額退費。交通部昨召開應變會議，協助旅客返台，航港局也表示，會視需要會同消保官協助旅客與船方協商。

歌詩達莎倫娜號目前以基隆為母港營運，本次航程為本月八日到十一日，自基隆港出發，中途停靠那霸、石垣島，共搭載人三三八七位台灣旅客，卻因技術問題故障，昨仍停留在沖繩港維修，船方提供每位旅客五十美元船上消費金，並獲日方同意旅客可於十日下船自由活動。

由於返港時間延遲，連帶本月十一日到十四日出發的航程也受到影響，船方請各旅行社通知旅客行程取消，並可全額退費不收手續費，或受影響旅客可選擇未來搭乘六月廿五日至九月三日間的莎倫娜號（同艙等）行程，與每艙房一百美金船上消費金，倘沒有用完仍可退款的補償方案。

不過由於去年地中海榮耀號（ＭＳＣ）也曾因船隻故障滯留沖繩，船方提供的補償方案是全額退費，且補償郵輪票價一半作為未來的郵輪抵用券，相形之下，歌詩達的賠償方案較單薄，引發部分旅客不滿。

台灣國際郵輪協會（ＩＣＣＴ）前法規委員會召集人王明仁表示，台灣郵輪市場近年快速發展，愈來愈多國際郵輪商拉船來台營運，市場愈大，消費爭議勢必也會愈來愈多，但郵輪產品在台銷售模式是透過代理旅行社以整套遊程商品販售，並非是船方直接面對消費者賣船票，因此若遊程中發生非可歸責於旅行社方的意外，賠償則由船公司負擔。

他說，目前台灣市場的銷售模式就是透過旅行社代理商販售郵輪產品，建議未來有相關爭議時，由旅行社方來擔任中介者協調，會比消保官更好。