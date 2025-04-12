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兒虐腦傷5年63件 9成不到2歲

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部統計，近5年台灣每年平均26名兒少因照顧者不當對待導致嚴重傷害或死亡，近5成為受虐性腦傷，高達25%兒童因此喪命。 （示意圖）圖／AI生成
衛福部統計，近5年台灣每年平均26名兒少因照顧者不當對待導致嚴重傷害或死亡，近5成為受虐性腦傷，高達25%兒童因此喪命。 （示意圖）圖／AI生成

近五年，台灣每年平均有廿六名兒少因不當對待導致嚴重傷害或死亡，其中，近五成為受虐性腦傷、二成五的兒童因此喪命。衛福部保護司司長張秀鴛說，受虐腦傷是最常見兒虐行為，因孩子不會言語，家長常以不慎跌落等理由卸責。醫師指出，受虐腦傷常造成不可逆傷害，有孩子因此成為植物人。

據衛福部統計，一○九至一一三年國內重大兒虐死亡及重傷案件數總計有一三四件，其中六十三件為受虐性腦傷，有二成五的受虐性腦傷患者經治療仍不治死亡、七成五為不可逆永久傷害。嚴重受虐性腦傷兒童年齡分布，九成為二歲以下，一歲以下案件占七成三，一至二歲案件占一成九。

一位母親與同居人涉嫌虐待男嬰，同居人辯稱與男嬰玩「飛高高」遊戲，把男嬰抱起搖晃，並輕拍頭部，才導致腦部受傷嘔吐。林口長庚醫院兒童重症加護科主治醫師李恩沛說，該患者到診時全身多處瘀青，經急救仍難挽回性命，經檢查發現，男嬰腦膜下出血腫脹，眼底呈現深淺紅色斑狀，凸顯腦部受到重大衝擊。後續此案被證實為兒虐，男嬰母親與同居人分別遭判七年十月、七年徒刑。

張秀鴛說，孩童的表達能力未發展完全，許多出現受虐性腦傷的孩童家長，常在診間以孩童睡覺時跌落、哄睡時不慎搖晃，或練習走路時跌倒為理由，試圖避免醫師通報受虐，還有家長以開車行經山路太搖晃為由，或把責任推給家中較年長孩子，稱兄弟彼此玩鬧時，不慎敲到頭部才導致受傷。

李恩沛表示，受虐性腦傷患者每四人有一人死亡，七成以上受害者會有永久性神經功能障礙，包括癲癇、腦性麻痺、智能障礙等，須接受特殊教育，五成以上受害者視力喪失，呈部分或完全失明，逾二成受害者無法自主進食，需仰賴餵食管維持營養，「兒虐造成孩童傷害，遠比新冠疫情還嚴重」，各界應謹慎以待。

近5年兒少通報增加 製表／元氣中心
近5年兒少通報增加 製表／元氣中心

受虐兒 患者 死亡 醫師

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