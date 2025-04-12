醫療院所醫事人員薪未達標 健保擬解約

醫療院所不只鬧護理師荒，各類醫事人員皆因血汗、低薪，紛紛逃離醫療現場。健保署擬修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，新增醫事人員月投保薪資未達最低工資兩倍的醫院、一點五倍的診所，將不列入健保特約醫療院所對象，最快六月將草案報請衛福部。對此醫界極力反彈、護理界認為薪資結構需明定，調薪需配套。

健保署四月九日首次召開「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修正草案說明會，健保署醫務管理組長劉林義說，該辦法自二○一三年後未曾修正，此次擬從五大面向修訂，包含「公平締約」、「賦予彈性」、「擇優特約」、「授權明確」與「資訊對等」。

未來醫療機構因違規停止健保特約的標準將一致化，不再出現診所整間停業、醫院僅停部分科別的差異；重大違規事件發生後，解除特約的限制年限從五年縮短為一年；自費項目須清楚揭露，採正面表列；刪除與其他醫療法規重複規定者，醫事人員僅需依循既有現行法規。

劉林義說，此次會議中，討論度最高的是「擇優特約」，未來將依地區醫療資源密度篩選優質院所辦理特約，將健保申報量達一億點的診所納入「診所評鑑」，同時設置醫事人員薪資保障門檻，若醫事人員薪資未達每月公告最低工資的兩倍之醫院、一點五倍的診所，將不予特約，此次修訂將於五月辦理第二場說明會，最快六月預告草案。

基層醫療協會理事長林應然批評，健保署研議推動的新制「太霸道」，不只要求薪資比例，還要公布薪資，恐讓已經缺工的醫藥市場，更難找人。

護理師護士公會全聯會常務理事洪世欣說，此次要求醫院投保薪資是最低工資的兩倍，換算約五點七萬元，實際上恐難以執行，因醫院層級、城鄉差距，與護理人員的工作內容不同，也讓薪資結構有所差異，且各家醫院給薪方式標準不一，政府應公告定義，醫療院所才能有所依循，幫醫事人員調薪還需要有完整配套。

衛福部長邱泰源表示，該政策仍在討論階段，盼廣大各界意見，讓政策推動可達到提升醫療品質、有尊嚴及專業的醫療環境、營運順利的醫療院所的三贏目的。