基層診所憂 醫事人員薪資新制讓營運陷困境

健保署擬修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，新增醫事人員月投保薪資未達標準，或未公開月投保金額，將不列入健保特約醫療院所對象。醫界批評，此次修法恐更難找人，且過去該辦法僅是處理醫療院所違規行為，將薪資待遇都納入特約條件，恐有違法之虞，如果未有配套，醫療院所恐出現一波倒閉潮。

基層醫療協會理事長林應然說，健保制度的設計，國家是唯一的保險人，健保署運用健保制度，強行要求醫界要公布醫事人員薪資，根本「太霸道」，以現行的市場狀況，部分藥師、護理師採兼職上班，上班天數少，月投保薪資如果要比照每月休八日的上班族，過於強人所難，也難以達標。

醫師公會全聯會常務理事長王宏育說，若依新制估算，聘雇一位醫事人員，未來每月恐要額外支出近六點三萬元，因月投保金額以最低工資兩倍計算，付出的不只是帳面上的兩倍，還得加上年終、勞健保支出等，且健保署要求公布平均薪資等於直接公布醫事人員薪水，恐讓更有資源的大醫院，能加錢搶人，資源少的診所營運陷困境，恐面臨倒閉潮。

醫師公會全聯會理事長周慶明則是「強烈表達反對立場」，此次修改辦法，嚴重影響醫療院所跟基層診所，過去該辦法僅處理涉及重大違規的醫療院所，該如何處罰，如今，連給薪要求高於勞動部規定的基本工資，甚至將其納入法源，無論從實務上或法律上解釋都行不通。

醫改會研發組副組長吳奎彥說，統一規定醫事人員薪資，未考量各職類的不同，也未參酌各地的人力成本，硬性規定恐造成部分地區診所無法續約，反而影響民眾就醫權。

吳奎彥呼籲，法源明確化之前，應優先補強轉銜與照護網絡，避免政策美意造成實務困擾。