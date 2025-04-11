快訊

瘦子點名「ØZI勾二嫂」吳卓源遭熱議 現澳洲近況曝

誰先拿起話筒？習近平槓川普125%關稅 陸方曾屬意他當中間人

「藝術很有事」測試觀眾解讀藝術品 無解說仍能見深層意涵

中央社／ 台北11日電

藝術品常讓人看不懂？公視節目「藝術很有事」實際測驗，一字排開藝術家劉文瑄、崔廣宇、廖建忠作品，並邀不同年齡層觀眾欣賞，即便在無說明狀況下，也有人能看見深層意涵。

「藝術很有事」製作人徐蘊康與企劃編劇蔡禹信，近期創新製作特輯「我們與藝術的距離」，結合實境與紀錄，將攝影棚改造為美術館，讓10幾名觀眾欣賞3名藝術家多件作品，藝術家則隱身其中，在旁聆聽觀眾對作品最直接的感受與詮釋。

劉文瑄擅長創作抽象塗畫（Drawing），在這場實驗中，她展出「之間：消波塊．鳳林」與「之間：大石頭．鳳林」。有6歲觀眾將前者比喻為充滿門窗的村莊；後者則讓她與大學生莉琪聯想到電影「魔法公主」中的夜光精靈與山犬毛球。

在劉文瑄現身與民眾互動後，6歲的小觀眾主動請求觸摸作品，親身感受藝術魅力。劉文瑄今天透過公視分享：「聽到直覺性的形容作品，非常激動。」她說，此次展出作品，足足花1週的時間在消波塊上貼雙面膠，再以4X5相機拍攝。

崔廣宇則以反思社會的行為藝術聞名，例如錄像作品「當代生活習作：預言」中以雨傘噴水測試民眾，還有「隱形城市：利物浦精神」中違規穿越馬路的創意設計，在馬路旁高欄上放著坐墊，讓表演者紛紛以坐墊為支點橫越高欄，違規穿越馬路。他期望，以作品讓大眾重新檢視環境中的問題。

崔廣宇表示，他以創作介入城市，轉化其狀態，引發反思與批評。他認為觀眾有不同解讀層次，小朋友可能只是覺得好笑，但有人能看見深層意涵，這讓他感到欣喜。

有「藝術界魔術師」之稱的廖建忠，創作靈感來自日常片段，其「表面工程法」系列以精細木作擬仿真實物，改變觀眾感知的慣性。作品「貨車廂（TO-DAY）」以薄木打造貨車廂造型，也引發觀眾對真實與虛構的思辨。

「我們與藝術的距離」特輯今晚於「藝術很有事」YouTube頻道及公視+上架，12日下午2時30分於公視播出。

公視 觀眾

延伸閱讀

金馬影帝陳以文高中曾迷惘 父母開明成就表演路

從重生到巔峰：《藝苑名人傳》與文藝復興留給世人的遺產

台中驚傳死亡車禍 69歲男子穿越馬路遭機車迎面撞死

轉賣公關品被抓包差點丟了代言 吳姍儒爭議再起

相關新聞

中國沙塵襲台 環境部估：西半部周日空品亮紅燈

中國內蒙古地區今出現沙塵現象，環境部研判，13日清晨鋒面通過後，東北季風伴隨中國沙塵將影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒...

薪資公開才能跟健保合作？ 醫界炸鍋批健保署「霸道」

健保署昨開會討論健保特管辦法，其中討論醫事人員的月投保薪資未達標準，或是沒有公開月投保金額將不列入健保特約。醫界直批「健...

今天傍晚雲層變多 周末假期將有鋒面

中央氣象署今天表示，周末假期台灣將有一波影響範圍更廣的鋒面報到，天氣轉為不穩定，鋒面帶來雷雨和強降雨，緊接著東北季風增強...

員工投保薪資未達標 健保署擬「解除」醫療院所特約

健保署昨開會討論健保特管辦法，其中討論醫事人員的月投保薪資未達標準，或未公開月投保金額，將不列入健保特約，醫界大呼不合理...

失智症名醫曹汶龍開講 治療失智症最重要的2個關鍵

嘉義市府攜手醫界及民間組織舉辦失智症關懷演講，下午再度邀請台灣失智症權威醫師曹汶龍，在市府禮堂演講失智症預防陪伴，曹汶龍...

健保特約制度擬大修 醫改會籲強化彈性、避免一體適用

健保署近日規畫對「醫事服務機構特約及管理辦法」進行10年來首度重大修訂討論，包含保障薪資、特約資格、診所評鑑、病房管理等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。