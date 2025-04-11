中國沙塵襲台 環境部估：西半部周日空品亮紅燈

中國內蒙古地區今出現沙塵現象，環境部研判，13日清晨鋒面通過後，東北季風伴隨中國沙塵將影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，預估13日晚間沙塵影響逐漸趨緩，空氣品質好轉至普通等級。

環境部表示，今日於內蒙古地區觀測PM10小時濃度達2000至3000微克/立方公尺，13日清晨鋒面通過後，東北季風伴隨中國沙塵影響台灣空氣品質，中國東部沿海汙染物也會伴隨傳輸至台灣，預估北部地區PM10小時濃度達200至300微克/立方公尺， PM2.5小時濃度將達30至40微克/立方公尺，全台空氣品質多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，預計13日晚間沙塵影響逐漸趨緩，空氣品質好轉至普通等級。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部也提醒民眾，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，提前做好防護，建議適時注意環境部發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。