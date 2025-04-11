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太平洋黑鮪漁季來臨 新養護管理措施上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

太平洋黑鮪(俗稱黑甕串)為我國重要經濟海洋漁獲，今年4月5日、6日東港及蘇澳分別迎來本年的第一鮪，並相繼於10日及11日舉行第一鮪競標拍賣，宣告今年黑鮪季正式展開。漁業署今年也修訂新的作業管理辦法，透過標籤管控漁獲配額，確保配額極大化，標籤更可視為黑鮪魚身分證，確保漁獲可追溯且為合法捕撈。

漁業署表示，太平洋黑鮪受國際漁業管理組織高度關注，為善盡組織會員義務，今年已修訂新的作業管理辦法，透過標籤管控2200公噸的漁獲配額，針對不同噸級別作業漁船，設定單航次標籤數量上限；並在配額使用率達70%前後及85%時進行3階段管控，確保配額利用最大化；標籤也可視為黑鮪身分證，確保漁獲可追溯且為合法捕撈。

此外，為提升漁獲品質，漁業署今年推動獎勵海上去鰓，不分魚體大小，每尾去鰓黑鮪均可申請獎勵金新台幣1000元，盼藉由海上去鰓，使包冰可確實深入魚體內部，提升保鮮效果及漁獲品質。

漁業署說，每年4-6月為漁汛期，5月母親節前後則是黑鮪漁季高峰，鼓勵國人可親自至東港、蘇澳或成功等地，現場參加黑鮪推廣活動大快朵頤；後續漁業署將在「買魚去」網路平台設置黑鮪專區，提供民眾線上選購各類生鮮直送的優質黑鮪產品闔家共享。

標籤 漁業署 身分證

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