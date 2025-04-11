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健保特約制度擬大修 醫改會籲強化彈性、避免一體適用

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署近日規畫對「醫事服務機構特約及管理辦法」進行10年來首度重大修訂討論，包含保障薪資、特約資格、診所評鑑、病房管理等。本報資料照片
健保署近日規畫對「醫事服務機構特約及管理辦法」進行10年來首度重大修訂討論，包含保障薪資、特約資格、診所評鑑、病房管理等。本報資料照片

健保署近日規畫對「醫事服務機構特約及管理辦法」進行10年來首度重大修訂討論，包含保障薪資、特約資格、診所評鑑、病房管理等。醫改會針對醫事人員薪資、申報量高的診所要納評鑑，以及病情穩定者住院不給付等爭議條文說明，同時健保署呼籲針對薪資保障應有更細緻做法，考量各醫事人員職類、地區給予不同做法。

健保署昨開會討論「健保醫事機構特約及管理辦法」修正草案，修法範圍涉及公平締約、法規鬆綁、資訊對等、擇優保障、授權透明等。

針對爭議較大條文，醫改會研發組副組長吳奎彥表示，本次討論醫院醫事人員投保金額要高於最低工資2倍、診所要高於1.5倍，未達標準或或未公開資料不予特約，但是現行醫事人員職類多元，各地區物價水平也不盡相同，支持監控費用流向，但針對工資保障應該有更細緻的作法。

第二，健保申報量達1億點的診所通過評鑑或醫療品質認證，才能申請特約。吳奎彥說，現在辦理醫療評鑑與品質認證的主管機關為衛福部醫事司，若僅修法未同步落實相關執行政策，擔憂未來難以落地。

第三，針對病患病情穩定但未出院或轉送其他機構者，草案擬規定健保可不予或減少給付。吳奎彥表示，此條文具宣示意義，有助建立醫院依法協助病患轉銜的正當性，但關鍵仍在於是否有完善的出院準備機制與資源，協助病情穩定者順利銜接社區或長照機構。健保署醫務管理組劉林義也說，現行做法就可以不給付，為增加法源依據。

修法 健保署 薪資

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