拉近醫學與民眾距離 台大醫學人文博物館公布通識影集
為提升民眾對醫學人文認知，拉近醫學研究進展與民眾距離，台大醫學人文博物館拍攝10支醫學通識影片，今天舉行發布會，館長陳慧玲說，影片計畫起源於李鎮源教授學術基金會支持，內容除大咖專家醫學通識教育內容外，也包括台大醫學院建築、音樂、繪畫等人文層面介紹，盼藉此提升台大醫院、醫學院影響力。
台大醫學院的歷史可以溯及1897年，經過歷代變遷，1945年杜聰明教授接任國立臺灣大學醫學院首任院長，於1972年李鎮源教授接任第五任院長。陳慧玲表示，至今一代代傳承，仍秉持「成為華人社會醫學教育及生物醫學研究的標竿」、「亞洲頂尖、世界一流」的使命，並以「培育良才、領導專業、創新研究、造福人群」為教育目標。
陳慧玲說，台大醫學院前院長李鎮源院士，於藥理學領域獨步全球，更以行動關心社會脈動，在財團法人李鎮源教授學術基金會的發起及支持下，2024年起與臺大醫學院及臺大醫療體系合作，拍攝一系列通識醫學教育影片，預期推出10集，將陸續公開。
影片於醫學人文博物館為主要拍攝背景，第1集介紹台大醫學院的歷史，及醫學人文博物館古蹟建築，醫學人文館（二號館）於1913年竣工，曾是台大醫學院的主要行政教育中心，於1998年修復後，於此進行小班教學等醫學教育革新，醫學人文及素養教育， 2008年轉型為「台大醫學人文博物館」，提供醫學人文領域教育場域。
第2至10集為民眾帶來正確的通識醫學概念，並結合人文藝術傳承，搭配醫師的藝術、音樂、運動等有益身心健康之生活化內容，已發布的幾集廣受好評，未來將提供大眾傳播、各機構、學校、及醫療場域推廣。
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