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美中關稅戰升溫 陸外交部喊話「站出來阻止強權」：美國不能任意妄為

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對等關稅挑戰 台大醫院院長：健保不調價才會買不到藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢今天表示，台灣藥品及醫材仰賴國外進口，若全球藥廠因成本上升而漲價，健保藥價又難調整，將有可能導致「買不到藥」，但目前還要觀察，「這些事情都還沒發生，很多人喜歡危言聳聽。」記者林琮恩／攝影
台大醫院院長吳明賢今天表示，台灣藥品及醫材仰賴國外進口，若全球藥廠因成本上升而漲價，健保藥價又難調整，將有可能導致「買不到藥」，但目前還要觀察，「這些事情都還沒發生，很多人喜歡危言聳聽。」記者林琮恩／攝影

美國總統川普祭出對等關稅，引發供應鏈危機。部分專家擔憂，因國外原料藥成本上漲，恐使藥品漲價，台灣有特殊的健保制度，恐導致缺藥。台大醫院院長吳明賢說，台灣藥品及醫材仰賴國外進口，若全球藥廠因成本上升而漲價，健保藥價又難調整，恐將導致「買不到藥」，但目前仍需觀察「這些事情還未發生，很多人喜歡危言聳聽。」

吳明賢表示，台灣是醫療大國，卻不是「醫療產業」大國，藥品醫材仰賴國外進口，台灣出口至國際的藥品項目較少，僅本土學名藥廠，可能受到國外原料藥品漲價，導致成本提高，不過，因政府不對進口藥品提高關稅，理論上對本土藥廠衝擊有限。另，台灣有部分新藥外銷，例如一項胰臟癌新藥，銷售至美國、歐盟，恐面臨影響。

「藥品是剛性需求，即使關稅提高，對製造藥品的廠商影響不大，費用增加會反映在消費者身上」吳明賢表示，關稅提高對藥廠收益不會有影響，成本會反映在藥品售價，若國際藥物因此提高售價，台灣健保藥價管控十分嚴格，若健保不願調價，將有可能因價格壓得太低，而買不到藥。但他強調，這些情況目前尚未發生，還需要時間觀察。

吳明賢表示，對等關稅導致藥價提高，將是全球問題，不是台灣獨有情況，例如美國許多藥廠在愛爾蘭設廠，作為藥物進口國，美國也可能受到影響，台灣輸出國外藥物不多，若面臨國外輸入藥物變貴的問題，健保如何支付應該及早面對。

健保 吳明賢 美國

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