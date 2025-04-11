國際名廚江振誠精心打造 御盟集團4餐廳華麗再現
御盟集團旗下高端餐飲品牌，在國際名廚江振誠精心調整下，最近以嶄新姿態亮相，歷時一年的空間升級、調整，注入前瞻思維與國際視野，從空間美學、菜單設計到顧客互動，全面升級。御盟集團旗下的「春 酒吧」、「夏 甜點」、「秋 法餐」與「冬 咖啡」四間高端餐廳，以嶄新的風貌與明確的品牌定位亮相，形塑出屬於南台灣的全感官生活新據點。
江振誠說「Fine Dining 不只是飲食，它是一場涵蓋視覺、味覺、嗅覺、觸覺與聽覺的五感體驗。」因此，在這次改造中，御盟不僅推出超過五十項新產品，更針對四間餐廳的空間設計、服務流程與氛圍營造，精心雕琢，打造如同展覽般的體驗現場，江振誠強調高端餐飲更應該注入平民化的生活元素，讓普羅大眾也能輕鬆消費，體驗，感受精緻飲食帶來的生活美學。
在江主廚加入團隊之前，「Cho Restaurant・秋 法餐」已憑藉卓越的實力獲得米其林入選餐廳的肯定，主廚陳博玄 (Hiro) 領軍依循季節轉換推出「旬食」的季節菜單。他透過法式料理手法，呈現色彩繽紛且精巧的料理，帶來全新的餐飲體驗。
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