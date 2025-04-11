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薪資公開才能跟健保合作？ 醫界炸鍋批健保署「霸道」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署昨開會討論健保特管辦法，其中討論醫事人員的月投保薪資未達標準，或是沒有公開月投保金額將不列入健保特約。醫界直批「健保署太霸道」，此次修法內容有違法疑慮，更坦言基層已經炸鍋，醫界繃緊神經看待此次修討討論。本報資料照片
健保署昨開會討論健保特管辦法，其中討論醫事人員的月投保薪資未達標準，或是沒有公開月投保金額將不列入健保特約。醫界直批「健保署太霸道」，此次修法內容有違法疑慮，更坦言基層已經炸鍋，醫界繃緊神經看待此次修討討論。本報資料照片

健保署昨開會討論健保特管辦法，其中討論醫事人員的月投保薪資未達標準，或是沒有公開月投保金額將不列入健保特約。醫界直批「健保署太霸道」，此次修法內容有違法疑慮，更坦言基層已經炸鍋，醫界繃緊神經看待此次修討討論。

健保署昨開會討論「健保醫事機構特約及管理辦法」修正草案，不只討論醫事人員薪資保障是另有公平締約、法規鬆綁、資訊對等、授權透明等面向，目前仍在搜集外界意見，最快6月將草案報請衛福部。

醫師公會全聯會常務理事長王宏育指出，會中討論在健保特管辦法中討論新增規定，醫院醫事人員的月投保金額不可低於最低工資的2倍，而診所則不是可低於最低工資的1.5倍；另外醫事機構要公開醫事人員的平均月投保金額，否則就不與特約。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，本次修法涉及內容，嚴重影響醫療院所跟基層診所，以前健保特管辦法是處理違規狀況，例如詐領健保費怎麼罰，但現在討論的是連優於勞基法給薪還會面臨健保特管辦法停約，全聯會已經多次開會討論，繃緊神經處理，昨日會議也表達反對立場。

王宏育也說，若是要給予最低薪資2倍，付出的不是只是帳面上的2倍數字，還要加上年終、勞健保等支出，實際上要付出的可能是2.2倍。若以今年基本工資28590元為例，恐怕一個月支出就高達近6萬3000元。

另外，王宏育指出，不少診所都僅聘請一位藥師、護理師，公布平均薪資形同是公布這些人的薪水，更可能造成鄰近醫療院所加錢搶人戲碼，實務上根本行不通。

「健保署有點太霸道了」，基層醫療協會理事長林應然直批，健保是國家唯一一個保險人，要求薪資1.5倍、2倍，甚至公布薪資的作法實在台強人所難。依照市場狀況，低薪根本找不到人，每月正常上班天數上滿要達標並不難，但是不少藥師、護理師上班天數少，根本難以達標。此次健保只針對醫療院所，為何不針對合約藥局等規定，根本吃定醫療院所，醫界私下相當反彈。

健保署 投保薪資 醫師

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