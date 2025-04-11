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保障醫事人員薪資...診所恐陷倒閉潮 衛福部長邱泰源說話了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源表示，政府立場是兼顧醫療院所順利經營，也要優化醫事人員薪資，會設法尋求醫療院所、醫事人員及病人三贏局面。記者林琮恩／攝影
衛福部長邱泰源表示，政府立場是兼顧醫療院所順利經營，也要優化醫事人員薪資，會設法尋求醫療院所、醫事人員及病人三贏局面。記者林琮恩／攝影

衛福部健保署昨天舉行研商會議，研議修改健保特管辦法，提出醫院、診所聘用醫事人員，若未達當年勞動部公告每月工資2倍、1.5倍，將解除健保特約資格，民眾就醫必須自費。醫界擔憂，此舉將使診所經營陷入困境。衛福部長邱泰源說，政府立場是希望能兼顧醫療院所經營與優化醫事人員薪資，將尋求醫院、醫事人員及病人三贏局面。

健保署擬修改「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，有關醫療機構不與特約及續約條件，將納入聘用醫事人員薪酬待遇，除未達前述標準將不與特約，每年未公開各類醫事人員最低及平均健保月投保金，也將解除特約資格。消息一出，診所經營者急著發聲，認為此要求會讓台灣診所倒閉。

邱泰源今出席台大醫學院人文博物館活動前受訪表示，健保改革是政府推動健康台灣政策重要一環，衛福部已做出多項改革，包括確保政府支付健保費比率達36%，以健保經費支付的公共衛生項目移出健保，改以公務預算支付，等同為健保增加100至200億預算，各界關心醫療人員工作待遇保障，「用什麼方式達標，都能夠討論，重點是要讓醫療院所順利經營，同時保障醫事人員工作環境、薪資，達一定標準。」

「政府應該提供年輕醫師更好執業環境，為此我每天都在看人力缺乏相關數據。」邱泰源說，自己從醫界到政界，有三大原則，第一是醫療品質一定要提升，第二是醫事人員要有專業、尊嚴工作環境，第三為醫療院所要順利運作，才有好環境，讓人民更健康。

邱泰源強調，相關政策目前還在討論階段，衛福部將廣納各界意見，目前也有不少醫療院所自動提出要為醫事人員加薪，留住好的人才，照顧民眾健康，可見保障醫事人員待遇目標一致，但如何執行，必須坐下來談，追求三贏局面。

衛福部長邱泰源說，自己從醫界到政界，有三大原則，第一是醫療品質一定要提升，第二是醫事人員要有專業、尊嚴工作環境，第三為醫療院所要順利運作，才有好環境，讓人民更健康。記者林琮恩／攝影
衛福部長邱泰源說，自己從醫界到政界，有三大原則，第一是醫療品質一定要提升，第二是醫事人員要有專業、尊嚴工作環境，第三為醫療院所要順利運作，才有好環境，讓人民更健康。記者林琮恩／攝影

健保署 衛福部 邱泰源

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