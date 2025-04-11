水墨大師未公開鉅作首曝光 「李奇茂百年展」今開展

以風土與人物題材、及實驗性的新水墨畫創作聞名的李奇茂是台灣水墨藝術的重要代表人物，國立歷史博物館在李奇茂百年冥誕之際，爬梳其藝術生涯與輝煌成就而設置展覽，展出作品包括李奇茂從未公開展覽的〈任重道遠〉、〈同心〉及最後遺作〈天馬〉等。

史博館於今日舉辦「李奇茂百年展」開幕式，文化部長李遠、史博館長洪世佑、李奇茂夫人張光正女士、雲台藝術研究中心執行長李安榮、國防部前部長馮世寬、前政務委員黃光男、佛光緣美術館總館長如常法師等各界貴賓出席，共同紀念李奇茂百年冥誕，也向台灣近代水墨大師致敬。

李遠說，自己的父親是業餘的藝術家，常常帶他到史博館看展，父親總說李奇茂是個傳奇的人物，且收藏了許多李奇茂的畫冊，「他的畫給了我們這代人重要的養分。」李遠說，李奇茂的畫呈現一種不羈卻不放蕩、自由卻不放任、自在卻不輕佻、自信卻不自滿的風格，也正反映出台灣這個島上人們自由、自在、自信的樣貌。

洪世佑表示，史博館與李奇茂有深厚情緣，他細緻觀察生活、風俗、民情、物土，筆下人物市井小民都充滿生命力，動物畫作更展現敏銳的觀察力，能反映場景與樣貌，表達出他對台灣土地的熱愛與對藝術的堅持。李奇茂曾多次於史博館現場揮毫示範水墨創作，讓博物館與藝術連結，實踐國際博物館協會ICOM強調博物館與社區連結的意義。

史博館提到，李奇茂是台灣水墨藝術的重要代表人物，史博館作為台灣目前典藏李奇茂作品最豐富的博物館，在時逢李奇茂（1925-2019）百年冥誕之際，爬梳其藝術生涯與輝煌成就而呈現此檔展覽，別具紀念意義。1960至1970年代間，史博館多次邀請李奇茂代表台灣參加世界博覽會、國際交流展、巡迴展，進行國際文化外交，並參與策劃、創作水墨巨幅集體合繪的〈寶島長春圖〉及〈抗戰八年國史圖〉。百年展正是見證李奇茂與史博館共同拼搏的情感與使命，也是台灣美術史的重要見證。