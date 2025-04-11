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12日白天偏暖熱好天氣 晚間鋒面通過注意雨勢

中央社／ 台北11日電
明天上半天各地天氣穩定，多雲到晴，但隨著鋒面通過，晚間到13日清晨降雨範圍擴大，各地要留意雨勢，白天氣溫則是偏暖偏熱。聯合報系資料照
明天上半天各地天氣穩定，多雲到晴，但隨著鋒面通過，晚間到13日清晨降雨範圍擴大，各地要留意雨勢，白天氣溫則是偏暖偏熱。聯合報系資料照

交通部中央氣象署今天表示，明天上半天各地天氣穩定，多雲到晴，但隨著鋒面通過，晚間到13日清晨降雨範圍擴大，各地要留意雨勢，白天氣溫則是偏暖偏熱。

氣象署預報員張承傳向媒體表示，明天鋒面開始接近，雖然上半天天氣穩定，但中部以北、東北部及東部地區有零星短暫陣雨機率，下午起鋒面更為接近，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫雷陣雨。

張承傳指出，明天晚上到13日清晨鋒面通過，降雨範圍擴大，各地都有陣雨或雷雨，要留意短延時強降雨，13日白天起水氣減少，降雨趨緩。

溫度方面，張承傳說，明天偏暖偏熱，各地高溫落在攝氏28度到32度左右，東半部有焚風的可能性，13日白天起受到東北季風影響，各地高溫略降，約落在22度到25度左右，晚上也只有15度到18度。

張承傳表示，14日東北季風減弱，不過，清晨受到輻射冷卻影響，低溫可能比13日略低一些，白天起氣溫明顯回升，高溫可達28度到30度左右。

張承傳指出，14日到18日各地多是多雲到晴的天氣型態。至於溫度，18日前都沒有冷空氣，西半部高溫可達到30度，東半部也有25度到26度，早晚則偏涼；18日水氣增多，中部以北有局部降雨機率。

另外，明天清晨，金門及馬祖要留意濃霧。

鋒面 高溫

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