12日白天偏暖熱好天氣 晚間鋒面通過注意雨勢
交通部中央氣象署今天表示，明天上半天各地天氣穩定，多雲到晴，但隨著鋒面通過，晚間到13日清晨降雨範圍擴大，各地要留意雨勢，白天氣溫則是偏暖偏熱。
氣象署預報員張承傳向媒體表示，明天鋒面開始接近，雖然上半天天氣穩定，但中部以北、東北部及東部地區有零星短暫陣雨機率，下午起鋒面更為接近，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫雷陣雨。
張承傳指出，明天晚上到13日清晨鋒面通過，降雨範圍擴大，各地都有陣雨或雷雨，要留意短延時強降雨，13日白天起水氣減少，降雨趨緩。
溫度方面，張承傳說，明天偏暖偏熱，各地高溫落在攝氏28度到32度左右，東半部有焚風的可能性，13日白天起受到東北季風影響，各地高溫略降，約落在22度到25度左右，晚上也只有15度到18度。
張承傳表示，14日東北季風減弱，不過，清晨受到輻射冷卻影響，低溫可能比13日略低一些，白天起氣溫明顯回升，高溫可達28度到30度左右。
張承傳指出，14日到18日各地多是多雲到晴的天氣型態。至於溫度，18日前都沒有冷空氣，西半部高溫可達到30度，東半部也有25度到26度，早晚則偏涼；18日水氣增多，中部以北有局部降雨機率。
另外，明天清晨，金門及馬祖要留意濃霧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言