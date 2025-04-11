兩性心情／被愛的時候有能力回應愛，不被愛的時候也有轉身就走的勇氣

【被愛的時候有能力回應愛，不被愛的時候也有轉身就走的勇氣】

不健康的愛會讓人歇斯底里且易碎，而好的愛卻能讓人變得柔和、舒展又充滿能量。

高品質的戀愛，是真的走進彼此內心的戀愛。在這種戀愛關係裡，可以依靠自己，也可以依靠對方，不用咬牙切齒證明什麼，也不用委曲求全迎合什麼。

你有你的世界，他有他的世界，恰好你們的世界發生了一點重合，以此為契機，你們都願意把對方接納進自己的人生裡。

你可以很愛很愛他，但也不妨礙你早晨起床之後聽英語、聽新聞，做簡單的早餐，然後再看看手機有沒有他發來的訊息；不妨礙你每天下班後抽時間去健身房流汗，回家後整理房間，看看喜歡的文章以及和家人視訊，享受一個人獨處的時光。

對於年輕女孩子來說，戀愛的確是生活很有滋味的一部分，但戀愛追根究柢只是一種感情狀態，不是生活的全部。到目前我仍然堅信，愛是一件很好很好的事。但生活不只有愛，不要把除自己以外的任何人當成支柱和依靠，要把大部分的精力放在努力提升自己，把該背的英文單字背熟，把手頭的書看完，把迎面而來的工作認真落實。

被愛的時候有能力回應愛，不被愛的時候也有轉身就走的勇氣。

人要為愛傾倒，但不是把頭栽在裡面。

【戀愛結局難以臆測，不是不分手、結了婚，才叫「成功」】

不是結了婚才叫戀愛成功，而是剛好在相愛時候，你在我身邊。示意圖／ingimage提供

我們時常在步入一段關係前躊躇良久。

可戀愛的結局本就難以臆測，重要的是過程—彼此相愛時的快樂點滴，互相補足時的人生進益，都是彌足珍貴的禮物，值得親自去嘗一嘗。

好的戀愛會像生動的課堂一樣，我們會在對方身上學到些什麼，我們會更懂得自己，我們會經歷一些飽滿的情緒轉換並且從中懂得一些餘韻悠長的道理。

很久很久以後，哪怕有一天你不喜歡那個人了，回過頭去看，他還是他，溫柔聰明，幽默正直，堂堂正正，讓人喜愛。那些對方帶給你的好的影響都還在自己身上，那些所有跟他有關的時光，也在閃閃發光。

在大家都很害怕在親密關係裡被欺騙、被放下，更害怕「輸掉」的年代，你仔細想想，愛情不過是我們在彼此的人生中占據了一段時間，有的人陪你走過了15歲到25歲，有的人陪你從25歲到28歲，等你覺得是時候成家了，陪你到80歲的那個人就出現了。

所以，並不是不分手、結了婚才叫戀愛成功，而是恰好在你愛我的時候，我陪你度過了你的一段人生。

● 作者介紹：萬特特，作家、出版作品：《你的美貌不敵你的熱鬧》《這世界很煩，但你要很可愛》等著作。

【本文摘自《治癒之書》、作者：萬特特、出版社：幸福文化】