五大「主動脈剝離」危險因子別輕忽 網籲這族群需當心



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「主動脈剝離危險因子」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大主動脈剝離危險因子。

近年有許多知名人士因主動脈剝離而離世，讓這項橫跨各年齡層的心血管疾病受到大眾關注。主動脈剝離為高致死率的心血管疾病，常見高危險群包括高血壓患者及具有家族遺傳病史者，症狀多為突發性劇烈胸痛、背痛，伴隨撕裂感，嚴重時恐導致昏迷甚至猝死。

主動脈剝離約9成為「高血壓」引起 「忽冷忽熱」易造成血管收縮

▲ 網友熱議TOP5主動脈剝離危險因子 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友對「主動脈剝離危險因子」的討論，高血壓、高血糖、高血脂等「三高」問題成為熱議因素。國民健康署指出，高達九成的主動脈剝離與高血壓有關，當血壓長期衝擊血管壁，血管便會逐漸脆弱，一旦受到外在刺激，便可能破裂。

有網友分享母親患有三高卻未妥善控制，加上天冷勞累，「各種不利因素湊在一起，導致血壓變化太大」，最終引發主動脈剝離；另一名網友則提到，自己的親戚屬於三高患者，有天半夜突發主動脈剝離，「（親戚）那時候用盡全身的力氣打電話，還好及時送醫救回一命 」，有醫師也提醒「高血壓是未爆彈」，規律服藥、做好血壓的控制管理才是良策。

除了三高，「劇烈溫度變化」也是常被提及的誘發因素。當氣溫驟降時，血管會急速收縮，導致血壓飆升，提高主動脈剝離、中風、心肌梗塞的風險。有醫師表示，每當天氣一變化，「每天一台主動脈剝離手術，已經變成常態」。

還有網友提到，自己父親「在寒流來襲時發生主動脈剝離」，好在急診開刀後得以康復，不過「從此天冷都特別注意保暖」。另外也有醫師提醒，會發生主動脈剝離，「溫差過大可能是關鍵」，呼籲民眾天冷需注意保暖，避免血壓劇烈波動，以降低心血管疾病的發生率。

而「家族遺傳病史」也是主動脈剝離的高風險因子。林口長庚醫院研究團隊曾在《美國心臟病醫學會》發表報告，指出遺傳因素在主動脈剝離的發生中佔比超過一半，家族中若有罹病者，一等親的發病風險高達6.82倍。

有網友提到自身經歷，「在大學畢業時被確診馬凡氏症」，不過當時對這個疾病一無所知，後來才驚覺「家族裡得到這疾病的長輩，一個一個都主動脈剝離而走了」，對此便有醫師提醒，若家族中曾有人罹患主動脈剝離，應及早檢查，必要時透過基因檢測或定期心血管評估，以降低發病風險。

預防主動脈剝離，關鍵在於控制血壓、規律作息、健康飲食與定期檢查，若身為高風險族群，應避免過度勞累與情緒起伏，以降低血管負擔。如果出現胸痛、背痛或突然暈厥等症狀，應立即就醫，及早發現並改善生活習慣，才能有效降低疾病風險，保護心血管健康。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「主動脈剝離危險因子」相關討論則數。

觀測期間：2024/3/24- 2025/3/24，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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