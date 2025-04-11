員工投保薪資未達標 健保署擬「解除」醫療院所特約

健保署昨開會討論健保特管辦法，其中討論醫事人員的月投保薪資未達標準，或未公開月投保金額，將不列入健保特約，醫界大呼不合理。健保署醫務管理組長劉林義表示，健保特管辦法朝向5面向討論，醫事人員薪資保障是其中一環，另有公平締約、法規鬆綁、資訊對等、授權透明等面向，仍要收集意見，最快6月將草案報請衛福部。

健保署昨開會討論「健保醫事機構特約及管理辦法」修正草案，劉林義說，辦法從2013年至今都沒有修正，相關醫事人員辦法陸續有增加因此啟動修法，昨日健保署將內部草案跟醫療界、付費者代表討論，5月8日將舉辦第二場討論會議，跟醫事團體代表等。

修法分五大方向，第一為「公平締約」，劉林義說，診所停約是整間停，但是醫院卻是按照科別，因此修改為比照醫院可以部分停約；並且聽力所也可以納入健保署特約。再者賦予彈性「鬆綁法規」，以前重大違規的醫療院所會暫停5年特約將刪除，並且放寬醫事人員支援場域，如去長照機構支援不再需要事先申請。

第三「資訊對等」，劉林義指出，修法將正面表列不可以要求自費的項目，使用非健保給付的項目應清楚載明。第四「擇優特約」將保障醫事人員薪資條件，並且將健保申報量大的診所納入評鑑，同時新設醫院會依照當地醫療資源跟床數規模，逐年特約，而非現在每3年一次特約的方式處理。最後為授權明確，配合醫療法修訂，回歸各醫事人員法規。

最具爭議的為「擇優特約」，劉林義表示，目標醫院醫事人員的月投保金額不可低於最低工資的2倍，而診所則不是可低於最低工資的1.5倍作為條件，否則將不續約。了解醫事人員薪資會依照醫院層級、地域跟工作有差異，也知道外界有不同意見，目前仍在搜集意見階段，預計6、7月報衛福部後，盡快完成行政程序讓修法上路。