失智症名醫曹汶龍開講 治療失智症最重要的2個關鍵

嘉義市府攜手醫界及民間組織舉辦失智症關懷演講，下午再度邀請台灣失智症權威醫師曹汶龍，在市府禮堂演講失智症預防陪伴，曹汶龍說，失智症治療效果有限，用藥只能稍微延緩惡化，最重要的關鍵在於「理解」與「陪伴」。

曹汶龍指出，失智症是許多人邁入老年很可能會面對問題，可以說是「活得夠久，就可能會遇到的挑戰」。與其他疾病不同的是，失智症治療效果有限，用藥只能稍微延緩惡化，最重要關鍵在於「理解」與「陪伴」。

他強調，照顧失智症患者不容易，需要了解他們的狀況與行為模式，學習如何與他們相處。這就是為什麼要長期走入社區、深入家庭，與失智症家屬座談、傾聽經驗，找出合適照護方式與因地制宜解方。

曹汶龍說，失智症照護不只是醫療問題，更是社會與家庭共同責任。唯有醫療端、政府部門與在地社區通力合作，建立一套完整支持系統，才能真正為患者與家屬提供安心照顧。

「很多人認為科技是用來取代人力，但我認為科技只是一種輔助，要懂得善用並掌握它。包括透過臉書傳播平台，除記錄生活，也可以藉影片回顧失智家人變化。益智遊戲APP可以用來動腦紓解壓力，例如下載手機APP麻將程式、接龍遊戲等，或是點播YOUTUBE一首病患熟悉歌曲，慢慢他就能跟著唱，要能夠投其所好，才能對症下藥，減輕照顧壓力。」

「陪伴失智者最重要的是適度順著病人的心，避免爭執，並給予對方安定感。照顧者若能以豁達心態與失智症和平共處，將自身心態調整至與患者相近的程度，便能發現雙方的笑容都會變多。」曹汶龍勵大家，不要害怕失智症，只要掌握正確方法態度，就有信心能與失智者和平共處、一起生活。

曹汶龍講座吸引許多市民參與，現場座無虛席。衛生局長廖育瑋代表市長黃敏惠感謝曹汶龍精彩分享，盼透過有深度溫度講座，讓更多人了解失智症，社會多一點體諒與包容。