便秘怎麼解？網議改善便秘飲食TOP10 這樣吃最有效！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「改善便秘飲食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大改善便秘飲食。

因營養不均衡、生活壓力大及運動量少等原因，便秘成為許多現代人的困擾，營養師指出，若想改善便秘，第一步就是先從改善日常飲食著手，但在眾多被認為有助排便的食物中，又有哪些最受網友熱議，堪稱「排便好幫手」呢？

「蘋果」連皮吃、搭配水分最有效 「香蕉」熟度是關鍵

▲ 網友熱議TOP10改善便秘飲食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網路針對改善便秘飲食的討論，以常見的「蘋果」最受關注，但在網路上，許多民眾對蘋果究竟是「促進排便」還是「導致便祕」各有看法，對此，有兒科醫師指出，因蘋果含有豐富纖維素，若符合「搭配充足水分」、「連皮吃」、「適量攝取」這三大條件，蘋果在大多數情況下都有助排便。

在不少請益排便困擾的貼文下，都可見留言推薦「蘋果一顆（不削皮）」、「帶皮蘋果」，且因蘋果果皮中的非水溶性纖維可幫助增加糞便體積，預防便秘，許多網友都強調需連皮食用，通便效果才會最佳！

而富含膳食纖維的「地瓜」同樣廣受歡迎，一位網友分享，自己從國中起便試遍所有改善便秘的方式，直到開始以「蒸地瓜+無糖豆漿」作為早餐，「居然達成20年來無法達成的目標：每天排便」，讓他驚呼「也太有用了吧！」。

在家長發文求助幼兒便秘問題的貼文下，不少人也推薦地瓜泥，指出「地瓜泥可以幫助排便」，並建議「蒸熟壓成泥再加點水」，避免幼兒因太乾無法入口；而若不習慣吃地瓜泥，「白飯可以換成糙米、地瓜」以增加纖維，指出若幼兒便秘問題難以解決，調整飲食能有很大改善。

此外，黃皮、帶有黑點的熟「香蕉」也頗受青睞，有醫師指出，熟香蕉的水溶性膳食纖維含量高，適合有便祕症狀或排便不順的人，反之，不熟偏綠的香蕉則含有「鞣酸」，反而會抑制腸胃蠕動，加重便秘。

一位網友在討論區分享「從小就一直知道吃香蕉幫助大便，但我在荷蘭，我真的第一次聽到他們都說吃香蕉會便秘」，令他十分驚訝，吸引網友熱烈回應，指出最大差別在「熟度」，「因為西方人吃的是未熟的香蕉」、「（香蕉）太熟比較軟可以幫助排便，但歐美國家太軟太熟就不吃了」，因此，若想吃香蕉解便秘，記得選擇熟透的才有效！

除了以上食物外，高纖維的豆漿、燕麥與堅果等也是網友熱議的解便秘神器。此外，每日攝取足夠水分，保持一定的活動量，也都是擊敗便秘的重要方式。你也有便秘的困擾嗎？不妨參考以上網友們的建議，調整飲食習慣，讓腸道更順暢，身心更輕盈吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「改善便秘飲食」相關討論則數。

觀測期間： 2024/12/9- 2025/3/9，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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