住院銜接復能 職能治療學會盼中介機構攜手治療師合作

明年即將上路的推動長照3.0政策，政府提出「醫照整合」、「積極復能」與「安寧照護」等方向，並規畫急性後期整合照護計畫（PAC）在住院時銜接復能，並以中介機構協助病人在醫院跟返家間的訓練。然而，台灣職能治療學會顧問張自強指出，現行中介機構人力配置多以照服員與護理人員為主，缺乏專業治療師支援，恐錯失復健黃金期。

張自強表示，長照3.0強調在住院階段導入PAC，讓中風或失能個案，透過出院前的密集復健安排，銜接中介機構，訓練獨立自主再返家。然而，目前中介機構常優先選擇在醫院附設的住宿型長照機構，或是轉由社區型住宿機構或護理之家承接，但這些單位大多未設置職能治療、物理治療或語言治療專業人力。

張自強說，原本健保提供PAC，讓患者在醫療享有高頻率、積極復健，例如一周三至五次等，但若離開醫院沒有穩定復健，或是銜接復能，身體狀況可能一下就打回原點，因此急性期後的黃金復健期相當重要，若有中介銜接醫院及返家間的訓練，病人的功能恢復與生活品質將大幅提升。

張自強表示，職能治療師能在出院準備階段介入，提供自立生活訓練與輔具評估，例如協助個案自行從床舖到餐桌，從「臥」到「坐」、從「坐」到「站」，甚至自主完成如進食、如廁等基本生活活動，不僅提升其自立能力，有機會減少對輪椅、助行器的依賴，也大幅減輕照顧者負擔，進一步降低日後醫療與照顧成本。

然而，制度長照2.0現況下，住院期間的PAC屬於健保給付，無法納入長照支付標準的「復能」項目，除非病人前申請長照，否則難承接長照資源，導致從醫療端銜接長照服務的中段出現斷點。張自強表示，盼未來住院出院前即完成長照評估，並將「復能」概念納入出院準備計畫中，確保中介機構能順利承接後續照護。

張自強指出，部分醫療院所附設機構可由院內治療師支援中介照護，但若為非醫療附設單位，可以和各縣市現有職能治療所合作或透過職能治療學會人力資源庫，支援中介機構的專業復能服務。他呼籲，政策不該獨厚單一專業，而應跨專業整合，讓病人從醫療端平穩銜接長照系統，延緩失能、減少重返急性醫療體系的風險