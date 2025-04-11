北市議員爆：診所手臂抽脂全身麻醉 民眾醒不來昏迷迄今

台北市議員耿葳今天在北市議會針對醫美診所質詢，她指出，近半年來接獲多起民眾與醫美診所陳情，呼籲北市府公開核准的醫美診所，同時暴露發生醫療糾紛的醫師、診所。台北市長蔣萬安答詢表示，第一步會將合法的醫美診所公開，再公告有出醫療糾紛狀況的診所。

耿葳表示，在3月9日接獲一名民眾在北市某醫美診所進行手臂抽脂，由於需要全身麻醉，但診所沒有專門的麻醉醫生，導致患者心肺停止。誇張的是，診間沒有AED，一群醫護人員跑到捷運站借，最後將患者送到台大醫院，但昏迷指數3，目前仍未清醒。

耿葳指出，根據統計台灣醫美市場就有600多億大餅，醫美診所競爭激烈，然而衛生局統計在台北市能夠合法能執刀的只有169間，但是根據調查光大安區光在網路上搜尋就有多達200多間醫美診所，可見是掛羊頭賣狗肉。

耿葳說，醫美大多是自費療程，因為市場利潤高，使用非法的醫學材料或儀器進行醫學美容的醫療行為比比皆是，更多的是沒有專科的麻醉醫師或麻醉專科護理師在旁協助，導致醫療糾紛層出不窮。

耿葳表示，衛生局目前對於醫美診所是否有完整統計？每年派員考核？現在第一步應該將169間核准的醫美機構名冊公開，同時只要有涉及到醫療疏失的醫美診所、被列管的診所，都要詳細羅列。

衛生局長黃建華表示，台北市對於有執業的醫美診所都有稽查，有超過500家。蔣萬安說，第一步會公布合法合規的醫美診所，第二步則是依據相關法律來公告有出狀況、違規的診所。