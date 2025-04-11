歌詩達郵輪故障延遲明返台 航港局協調更優補償方案

義大利籍「歌詩達莎倫娜號」郵輪於本月8日自基隆港出發前往日本遊程，原訂今（11）日上午返回基隆港，惟因技術性原因於沖繩進行維修，致需延至明12（六）日上午返港，交通部已邀集相關單位召開應變會議，協助旅客盡速返台。雖然船方有提補償方案，但航港局表示將視需要會同消保官協助旅客持續與船方協調，以維護旅客消費權益。

交通部長陳世凱已立即責成航港局於今（11）日上午緊急邀集消保單位、觀光署、臺灣港務股份有限公司、包船旅行社、船務代理等單位召開應變會議，以協助旅客儘速返臺，並維護消費者合理權益。航港局表示該郵輪已完成修復，並於今（11）日臺灣時間上午10時45分自日本沖繩出發返回基隆港，預計明（12）日臺灣時間6：30抵達基隆港，該局已請船方將相關資訊充分向旅客說明。針對船方所提補償方案，航港局表示將視需要會同消保官協助旅客持續與船方協調，以維護旅客消費權益。

航港局進一步說明，歌詩達莎倫娜號郵輪係以臺灣基隆為母港經營，本航程為4月8日（二）至11日（五），由基隆港出發，中途停靠那霸、石垣島之航程，搭載人3，387位國人，有關延遲返臺相關影響的補償機制，船公司已提供每位旅客50美元船上消費金，並獲日方同意旅客可於4月10日可下船自由活動，惟該航程延後一日影響後續母港航程，船公司另已針對取消原4月11日（五）至14日（一）航程，請各旅行社通知旅客原訂行程取消，並提供旅客可全額退費，無手續費，或由受影響旅客選擇未來搭乘6月25日至9月3日期間之莎倫娜號（同艙等）行程，與每艙房100美金船上消費金，倘沒有用完仍可退款之補償方案。

對於明日上午郵輪抵達基隆港的旅客通關作業，航港局將偕同及港務公司，成立現場應變小組，並請旅行社與船代今（11）日及至明（12）日旅客抵港通關作業完成前派員至現場協助。至船方所提補償方案，航港局表示將視需要會同消保官協助旅客持續與船方協調，船方對於返臺行程延遲補償部分，表示係依該公司全球營運規範辦理，惟於應變會議中承諾願評估進一步補償作法，目前暫無具體承諾，航港局將持續追蹤，以維護消費者合理權益。