蔡琴演唱會不期待「小巨蛋」答案很感人 蔣萬安說話了

歌后蔡琴宣布北高巡演，北市的地點卻非小巨蛋，她受訪回說一點都不期待，成了昨天北市府議會開議的題目。台北市文化局長蔡詩萍今在臉書還原過程，因蔡琴本意是考量歌迷是長輩，不忍上下階梯移動。蔣萬安下午受訪也說，他會回過頭檢視小巨蛋、大巨蛋，長輩來更能友善更方便。

蔣萬安下午赴議會質詢前受訪，他說，其實蔡詩萍與蔡琴女士有聯繫上，她很愛她的歌迷朋友，歌迷很多是長輩，在小巨蛋爬樓梯比較陡、不方便，這確實是蔡琴的考量，能還原她的原意，蔡詩萍也去溝通，所以會回過頭檢視小巨蛋、大巨蛋在內場館，如果長輩來聆聽、看賽事活動時，能規畫更友善、更方便長輩前來。

蔣萬安說，這部分也讓北市府重新來思考，自己也是蔡琴歌迷，也有考慮6月份，如果時間可以，沒有在總質詢期間，很願意去聽蔡琴的演唱會。

蔡詩萍也說，昨晚禮貌性聯絡蔡琴，晚上和她通電話，蔡琴的意思是說，小巨蛋階梯上上下下，她的聽眾族群比較有年紀，上上下下比較危險，台北國際會議中心是緩坡，場地比較適宜「完全沒有別的意思」

蔡詩萍說，這也很好，等於提醒北市府辦演唱會，重視經濟效益，但讓不同族群在不同場域覺得安全，這才是市長提倡演唱會經濟該注意的事，所以已把這訊息帶回市政府，在演唱會規畫時注意。