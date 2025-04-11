快訊

習近平首發聲！會見西班牙首相 強調「關稅戰沒贏家」：不懼打壓

抬頭驚見樹上有顆全白毛球 真實身分竟是「機率10萬分之1」傳說級生物

紐約直升機墜河瞬間畫面曝光！機身解體 螺旋槳也噴飛

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡琴演唱會不期待「小巨蛋」答案很感人 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會質詢前受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會質詢前受訪。記者楊正海／攝影

歌后蔡琴宣布北高巡演，北市的地點卻非小巨蛋，她受訪回說一點都不期待，成了昨天北市府議會開議的題目。台北市文化局長蔡詩萍今在臉書還原過程，因蔡琴本意是考量歌迷是長輩，不忍上下階梯移動。蔣萬安下午受訪也說，他會回過頭檢視小巨蛋、大巨蛋，長輩來更能友善更方便。

蔣萬安下午赴議會質詢前受訪，他說，其實蔡詩萍與蔡琴女士有聯繫上，她很愛她的歌迷朋友，歌迷很多是長輩，在小巨蛋爬樓梯比較陡、不方便，這確實是蔡琴的考量，能還原她的原意，蔡詩萍也去溝通，所以會回過頭檢視小巨蛋、大巨蛋在內場館，如果長輩來聆聽、看賽事活動時，能規畫更友善、更方便長輩前來。

蔣萬安說，這部分也讓北市府重新來思考，自己也是蔡琴歌迷，也有考慮6月份，如果時間可以，沒有在總質詢期間，很願意去聽蔡琴的演唱會。

蔡詩萍也說，昨晚禮貌性聯絡蔡琴，晚上和她通電話，蔡琴的意思是說，小巨蛋階梯上上下下，她的聽眾族群比較有年紀，上上下下比較危險，台北國際會議中心是緩坡，場地比較適宜「完全沒有別的意思」

蔡詩萍說，這也很好，等於提醒北市府辦演唱會，重視經濟效益，但讓不同族群在不同場域覺得安全，這才是市長提倡演唱會經濟該注意的事，所以已把這訊息帶回市政府，在演唱會規畫時注意。

北市府 小巨蛋 蔡詩萍

延伸閱讀

蔡琴不期待大巨蛋？老友蔡詩萍還原：答案很感人、細膩

中共軍演還辦雙城論壇遭轟丟臉 蔣萬安：裁陸委會、海基會嗎？

中央還地方？關稅戰燒進議會 蔣萬安怒轟民進黨雙標：精神錯亂

蔡琴轟大巨蛋讓蔣萬安尷尬 蔡詩萍解圍：我來問問她

相關新聞

想補鈣要吃對！起司含多種維生素 搭一類食材食用反浪費營養

根據「YAHOO JAPAN」中有保育員和營養師雙重執照，且曾在幼兒園中擔任營養師的@栄養士食堂分享，以牛奶為原料製成、營養價值極高的起司，含有優質蛋白質、脂肪、鈣質與多種維生素，是日常飲食中補充鈣質的好選擇。但他提醒，若與特定食材一起食用，反而可能影響營養吸收。

北市議員爆：診所手臂抽脂全身麻醉 民眾醒不來昏迷迄今

台北市議員耿葳今天在北市議會針對醫美診所質詢，她指出，近半年來接獲多起民眾與醫美診所陳情，呼籲北市府公開核准的醫美診所，...

歌詩達郵輪故障延遲明返台 航港局協調更優補償方案

義大利籍「歌詩達莎倫娜號」郵輪於本月8日自基隆港出發前往日本遊程，原訂今（11）日上午返回基隆港，惟因技術性原因於沖繩進...

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

4G、5G便宜資費吃到飽是否絕響了呢？聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理4月份「通訊行」的4G、5G吃到飽資費優惠方案，包含中華電信、遠傳電信及台灣大哥大等3大電信都有隱藏版優惠，不過據了解3家電信業者手機折扣優惠都大縮水，本月份月租費都微漲，仍可找到399吃到飽方案可申請，不過各家綁約時間、合約規則都不同，以及申辦對象是否為續約、攜碼或新門號，但需仔細看清楚囉。

蔡琴演唱會不期待「小巨蛋」答案很感人 蔣萬安說話了

歌后蔡琴宣布北高巡演，北市的地點卻非小巨蛋，她受訪回說一點都不期待，成了昨天北市府議會開議的題目。台北市文化局長蔡詩萍今...

下顎歪斜竟是腫瘤導致 長庚人工顳顎關節助重建容貌

一名40歲女性，近期出現下巴歪斜、顏面不對稱情況，不僅影響咬合功能，也重創自信。至林口長庚醫院就醫後，透過影像檢查，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。